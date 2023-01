Vacaciones para todos: abrió el primer hotel para gatos de San Juan

jueves, 12 de enero de 2023 07:40

Llegó la época del calor y las vacaciones; y aquellos afortunados que tienen la posibilidad de viajar comienzan a buscar entre amigos y familiares a alguien que se pueda hacer cargo de su mascota. Como respuesta a esta necesidad, desde hace muchos años que diversas veterinarias, e incluso particulares, ofrecen un servicio de cuidado de perros. Pero hasta el momento no ocurría lo mismo con los gatos.

Atendiendo a esta falencia desde Veterinaria Montilla decidieron acondicionar un espacio en su nueva sede en Trinidad para poder recibirlos. “Sentíamos que nadie les daba el lugar que necesitaban los gatitos, que se subestimaba el hecho de que también requieren de un espacio solo para ellos. No pueden estar mezclados con perros. Cada día los gatos están teniendo un papel más importante en las familias”, explicó el veterinario Matías Montilla a Diario La Provincia SJ.

Dispusieron en las paredes de rascadores y plataformas a distintas alturas para que los felinos puedan jugar.

Si bien había personas audaces que mezclaban perros y gatos, lo cierto es que cada uno tiene requerimientos especiales y lo ideal es que estén separados. “En este nuevo local nosotros teníamos un espacio que se adaptaba perfectamente. Tras once años nos mudamos a la nueva dirección por calle Tucumán 1342 sur, frente a la plaza de Trinidad. Es mucho más grande que la anterior y no solo tenemos la atención al público y la guardería sino también internación, peluquería, diagnóstico por imagen con radiología digital, ecografías y bastante tecnología”.

Cómo mantienen a los gatos

El lugar está acondicionado específicamente para felinos. “Tenemos un sótano que está perfectamente cerrado y eso hace que no se puedan escapar. Al felino no se lo puede tener suelto en el fondo de una casa porque se puede ir y no podemos correr el riesgo de no devolverle una mascota a su familia. Este lugar tiene muy buena seguridad y solo entran felinos”.

Como los gatos tienen otras necesidades diferentes a los perros, adaptaron los caniles con "casitas".

Grandes caniles con juegos adentro y cuidadores capacitados atendiéndolos constantemente son la clave para irse tranquilos de vacaciones. “Contamos con personal que se encarga de darles el alimento, el agua, los medicamentos y la higiene del lugar. También contamos con un lugar en donde los animalitos pueden salir a recrearse con juegos. Ellos no son tan sociables y no les agrada mucho el no estar en sus casas, pero tenemos todo adaptado para que ellos se sientan lo mejor posible”, aclaró Montilla.

El hotel ya tiene sus primeros huéspedes y todavía cuentan con cupo para la segunda quincena. “Cada gato tiene un trato diferencial. En este momento tenemos un geronte (viejito), que requiere medicación diaria. Está suelto en el área de recreación porque es muy dócil y mimoso. Hay otro que no está castrado y no tiene buen trato con otros gatos así que la mayor parte del tiempo está en su canil. También tenemos una mamá con sus crías que se mantienen en un canil para evitar que otro gato les vaya a hacer daño. Son muy mimosos, ronronean y están muy cómodos en la casita que tienen adentro del canil”.

Más allá de que permanezcan la mayor parte del tiempo en los caniles, también toman turnos para salir a una zona de recreación.

Ahora la pregunta del millón: ¿Cuánto cuesta este servicio? El precio promedio del cuidado de un felino es de $1000 (mil) al día, pero hay algunos factores que lo pueden encarecer.