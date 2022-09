Falta de materiales de construcción y artefactos importados afectaron obras viales en San Juan

miércoles, 7 de septiembre de 2022 08:00

Los vaivenes de la economía afectaron la disponibilidad de materiales de construcción que afectaron no solo al ritmo de obras edilicias sino también en las viales. En ese sentido, desde Vialidad Provincial destacaron que se reprograman tiempos e incluso, no se pueden terminar algunas vías.

"Por supuesto que no somos ajenos a los factores que han repercutido en el sector. En particular, hay demoras para ingreso de materiales importados y eso hace que no dispongamos, por ejemplo, de los semáforos para terminar la obra del Conector Sur. Con la colocación de ese sistema podemos dejarla totalmente lista y en un aspecto no menor como el ordenamiento vial. En ese caso, tenemos que aguardar y reprogramar tiempos", explicó el director de Vialidad Provincial, Juan Manuel Magariños a Diario La Provincia SJ.

Marcó que en cuanto a los materiales, las empresas enumeran los faltantes o lo que más les cuesta conseguir. "Eso lleva a reprogramar tiempos o encarar otras tareas complementarias. Las dificultades radicaron en conseguir algunos insumos básicos como los productos para preparar el concreto asfáltico y en fases, el gasoil que cambia de precios y no son los que fueron autorizados en la licitación", detalló.

No obstante, señaló que "la mayoría de las obras que están en ejecución no alteraron significativamente su ritmo y confiamos en finalizar este año las que estaban previstas como la Ruta 12 y trabajos en Albardón y Caucete".