"Hay que construir puentes; no muros": un sanjuanino ganó un concurso e irá a las Islas Malvinas

jueves, 29 de septiembre de 2022 15:09

Braian Espinoza es un joven sarmientino que se ha destacado desde adolescente por su inquietud por aprender y formarse académicamente. Realizador audiovisual y egresado de la ENERC, ahora prosigue sus estudios de licenciatura en Relaciones Internacionales y apuesta a vivir experiencias fuera del país, siempre de la mano del conocimiento. Por eso, no dudó en presentarse a un concurso audiovisual de la Embajada Británica que proponía como premio viajar a las Islas Malvinas. Si bien la iniciativa fue cuestionada por el Gobierno nacional, no inhabilitaba a los argentinos que quisieran participar.

Tras instancias de evaluación, Braian se convirtió en finalista del “Regional Falkland Student Competition” organizado por el Gobierno de las Islas Malvinas y las Embajadas Británicas de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Luego, recibió la noticia que es el único argentino ganador y que junto a tres jóvenes más, viajará a las Islas Malvinas en enero de 2023.

El concurso proponía grabar un video bajo la consigna "Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Islands?" (¿Por qué me gustaría conocer a mis vecinos de las Islas Malvinas?), en 60 segundos y en inglés. El gobierno de las Islas apuntó con ello a estudiantes de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. "Este año la cantidad de postulantes fue récord, y yo pasé dos instancias, con lo que logré quedar entre los 10 finalistas. Me anunciaron luego que fui el ganador por nuestro país", contó Braian a Diario La Provincia SJ.

Tras la noticia, el joven, conocido por sus trabajos como fotógrafo y realizador audiovisual, además de labores solidarias en Sarmiento, destacó: "creo que todavía no encuentro la palabra justa para describir la cantidad de sensaciones y emociones que estoy viviendo en este momento. La magnitud de este concurso, la cantidad de estudiantes que se presentaron y lo que significa para mí es algo que nunca voy a olvidar. Estoy muy agradecido de la Embajada Británica en Argentina que nos haya dado la oportunidad a tantos y tantas jóvenes en el país a exponer nuestras voces y motivaciones de porque nos gustaría visitar las Islas".

El concurso llamó la atención del sanjuanino, entre otros aspectos, porque se relaciona directamente con su nueva carrera universitaria. "Soy estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y tener la oportunidad de vivir una experiencia tan desafiante en lo personal y lo profesional es algo que me motivó a postularme. Pero lo más importante es que desde muy chico me apasionaba el tema histórico de la disputa por las Islas Malvinas y eso se reforzó con los relatos que parecían de película de lo que vivió mi tío, en 1982, Ramón Flores, con casi la misma edad que tengo yo. Estuvo en ese momento, en ese territorio tan maravilloso y hermoso como él me cuenta, cada vez que lo veo. Estoy firmemente seguro que esta experiencia e intercambio será enriquecedora para ampliar mis conocimientos. Voy a vivir en primera persona lo que mi tío me relató y también iré con la mente abierta y dispuesto al diálogo, a escuchar el otro punto de vista porque hay que construir puentes y no muros. Conocer su cultura, su estilo de vida y su punto de vista es algo que me encantaría vivir y también compartir", sentenció.

En redes sociales, también había dejado en claro su posición: "Es un viaje que me genera muchas expectativas pero que lo voy a realizar con todo el respeto que se merece por la causa que significa para nuestro país".