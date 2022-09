Preocupación por el nuevo Penal en San Juan: el proyecto definitivo tiene un monto muy superior al ofertado

miércoles, 28 de septiembre de 2022 17:25

El monto de construcción del nuevo Servicio Penitenciario Provincial en Ullum es muy superior al ofertado inicialmente y eso preocupa al gobierno provincial. Así lo indicó el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, quien explicó que se está ahora en una situación compleja.

"Estamos con algunos problemas pero no por cuestión de fondos. no por el hecho de que se licitó con un concurso de diseño, en el que ni siquiera fue un anteproyecto el que cotizaron en ese momento. Posteriormente se debía realizar el proyecto ejecutivo con gente que no era de San Juan, estudios de afuera porque así ganaron el concurso en su momento. Fue en plena pandemia y eso hizo demorar mucho el proyecto ejecutivo", señaló el funcionario en Radio Colón.

Luego agregó: "obviamente empezaron a verse áreas específicas que tuvieron que redimensionarse como el área de salud que tiene un microhospital adentro, que hicieron que hoy esté prácticamente terminado ese proyecto definitivo pero con un monto muy superior a la oferta que teníamos en su momento. Estamos en conversaciones pero desde el punto de vista legal se nos haría imposible hacer una ampliación tan grande".

Los trabajos se habían iniciado el 1 de septiembre de 2020 pero luego quedó frenada en apenas el 3,3% de avance, lo que llevó a que en agosto de 2021 se hiciera cargo la nueva UTE conformada por Mapal, Galvarini y Cicon.

La obra

El Complejo Penitenciario de la Provincia de San Juan será emplazado en un predio de 130 ha propiedad del Gobierno de la Provincia de San Juan, en la Localidad de Matagusanos, departamento de Ullum, a una distancia de 42 Km de la Ciudad Capital de San Juan. En la selección del predio, se priorizó la ubicación estratégica dentro del territorio de la Provincia de San Juan, atendiendo distintos parámetros, tales como: el crecimiento de la trama urbana, aspectos socio – económicos, infraestructura vial y técnica e impacto ambiental, entre otros aspectos.

Presenta excelentes condiciones de accesibilidad, dado que el predio se encuentra entre dos conectores urbanos importantes tales como la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 54, en proyecto de ser pavimentada.

El nuevo Complejo estará compuesto de cuatro unidades, y además un sector de edificios comunes. Cada una de la primeras mencionadas, tendrá la particularidad de gestionarse tanto técnica como administrativamente en forma autónoma y descentralizada, en lo que concierne al tratamiento de los Internos y el equipamiento de seguridad especifico.

El proyecto general contempla una superficie final a construir de 80.000 m2, con una capacidad total de 1220 Plazas, la que se realizará en dos etapas de construcción.

La primera etapa del Complejo (objeto de la presente licitación) contempla una superficie de 43.220 m2, conformado por una Unidad de Régimen Cerrado con capacidad de 326 Plazas; una Unidad de Régimen Semi Abierto con capacidad de 284 plazas y el Sector de Edificios de Apoyo, entre los que se destacan: edificios administrativos y para el personal penitenciario; servicios generales; video vigilancia y telecomunicaciones; seguridad externa; atención primaria de la salud; portería e infraestructura vial y técnica de uso penitenciario.

Todas las unidades están proyectadas con el propósito, de que funcional y técnicamente sean independientes, dotándose a cada una de ellas de un conjunto de edificios con funciones especiales, tales como: educación; biblioteca; talleres de laborterapia; salones de usos múltiples; cultos; deportes; recreación; etc. Todo ello en pos de promover en los Internos, las más amplias oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades, y consecuentemente propiciar la mejor reinserción en la comunidad. Asimismo, en el diario transitar de los Internos por el Complejo, generar actividades variadas, y de esa manera mantener ocupados, el mayor número de horas diarias, en actividades positivas organizadas.

Cada unidad, se encuentra dotada de varios edificios de alojamiento para internos, con la particularidad de presentar diferentes capacidades, al efecto propiciar la separación de los mismos, en grupos homogéneos, conforme a parámetros específicos relacionados al tratamiento, que las normas nacionales e internacionales indican.