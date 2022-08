OSSE comienza una revisión tarifaria y anunció que los que no paguen caerán en veraz

lunes, 8 de agosto de 2022 10:39

A partir de este mes, comienza la revisión tarifaria con miras a una adecuación de los valores en las boletas. Así lo confirmó Guillermo Sirerol, presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, OSSE, quien explicó que también se está trabajando para bajar el nivel de morosidad que es muy alto.

"Se está evaluando el aumento de forma integral... en este momento se evalúa el tarifario medido, por micromedición en cada domicilio y luego la estructura de costo", señaló Sirerol en radio Colón.

Actualmente la estructura de costo está formada por el 55% en mano de obra, 15% energía eléctrica y 12% productos químicos para potabilizar. Todas esas categorías han sufrido importantes incrementos en los últimos meses con lo cual ahora se trabaja para ver cuánto es el que se destinará para que lo pague el consumidor.

"Analizando estos grupos de costos tenemos que llegar a una revisión tarifaria para aplicar en septiembre", aclaró Sirerol quien destacó que el aumento de tarifa se define ahora porque hay un periodo de 30 a 45 días de aplicación del aumento al consumo para que lo perciba el consumidor.

Aún no está definido el porcentaje que se aplicará de aumento porque ahora se está evaluando cada categoría y el porcentaje que Gobierno de San Juan destinará para subsidiar el sector para que tenga el menor impacto en los usuarios.

Morosos a veraz

Sirerol explicó que el nivel de morosidad es muy alto y por eso ya se está informando a los usuarios que si no pagan pueden terminar en la lista de veraz. En el 2020 el porcentaje de morosos fue del 30%, en el 2021 ascendió al 31% y ahora ya está en el 34%.

"Aplicamos un plan de notificación de deuda que llega por mail o mensaje de texto. Luego se pasa a carta notarial y si no responden, el tercer paso es el corte y restricción. Pero si no tiene efecto se va a veraz. Se dan 30 días para regular la situación y si no se paga se cae en el veraz", señaló.

Para incentivar el pago de las boletas, se han tomado diferentes caminos. Por un lado se apunta a actualizar las formas de pago digitales y seguir con los grandes beneficios de planes de pago para atraer los morosos. En algunos casos se aplica la quita del 50% de interés para el pago de contado y se está realizando un estímulo a los usuarios. Todos los que estén al día podrán participar de sorteos de premios importantes, entre estos 2 motos en diciembre.