Relevamiento de planes sociales en San Juan: quieren establecer "puntos de encuentro"

jueves, 25 de agosto de 2022 07:56

Tras la firma de convenio, la UNSJ avanza en cómo llevar adelante el relevamiento de los datos de 20.000 beneficiarios de los planes sociales "Potenciar Trabajo". Esta tarea la encararán estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) y cobra fuerza una modalidad de encuentro con quienes deben aportar sus datos.

El decano de la FACSO, Marcelo Lucero explicó "creemos que como universidad hemos definido nuestro enfoque que no es el de una auditoría sino que es un relevamiento. No se auditará nada ni se cumplirán funciones de control. Lo que haremos es buscar información que no se tiene, fundamentalmente para orientar las capacitaciones y la inserción laboral en un trabajo formal. Luego se conformará una base de datos que irá al Ministerio de Desarrollo Social".

Concretamente se avanzará en saber qué tipo de actividades realizan, dónde están insertos y las características sociodemográficas. "Estamos concentrados en el diseño de la metodología y no creemos que las visitas sean domiciliarias porque sería muy costoso. Estamos definiendo puntos de encuentro ya sea uno en general o uno por departamento, por la cantidad de beneficiarios. Esa es la tarea a la que nos abocamos".

Lucero señaló que definieron que el número de encuestadores llega a los 40 (la mayoría estudiantes) y deberán encarar un mes intensivo de trabajo.

Las claves

La tarea está planificada para un mes, con 6 a 8 horas de dedicación diaria por cada encuestador. Y cada uno tendrá que realizar cerca de 100 encuestas por jornada. Para este trabajo, recibirá una remuneración.