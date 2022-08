Auditorías de planes sociales en San Juan: barajan dos opciones para relevar los datos

miércoles, 17 de agosto de 2022 11:01

Este martes, en el Rectorado de la UNSJ, se realizó la firma del convenio para la ejecución de Auditorías de Certificación del Programa “Potenciar Trabajo” entre el gobernador Sergio Uñac y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta. Este trabajo lo encararán estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) y mientras aguardan detalles, ya se prepara la logística.

El decano de la FACSO, Marcelo Lucero detalló en radio AM1020 que "en la Facultad tenemos experiencia en estos temas y tenemos especialistas formados. Incluso hicimos un trabajo con el recordado plan "Jefes y Jefas de Hogar". Con respecto a este relevamiento, lo importante no sólo es saber o su tipo de contraprestación qué hacen los beneficiarios sino que queremos conocer su nivel educativo, tipo de familia y si hay integrantes con discapacidad o no y los niveles de ingreso. Con ello, se puede analizar qué tipo de formación necesitan y orientarlos laboralmente. Esa es información muy importante y que no se tiene".

Sobre el trabajo que desarrollarán, destacó que tienen que llegar a 20.000 beneficiarios de planes en San Juan. "Se les hará esta encuesta a través de una organización conformada por estudiantes que tienen capacidad técnica y con formación social, para abordar las problemáticas. Estarán coordinados por tres investigadores de la Facultad".

Por estos días, trabajan en lo grueso de la logística antes de salir a campo. "Podemos ir a los territorios o también concentrar a los beneficiarios en un lugar, previa citación. Esto es por el gran número de personas a encuestar. El Gobierno nos brinda el apoyo en concreto para esto", dijo.

La tarea está planificada para un mes, con 6 a 8 horas de dedicación diaria por cada estudiante. Y cada uno tendrá que realizar cerca de 100 encuestas por jornada. Para esta tarea, recibirá una remuneración. "Hay estudiantes preparados de las carreras de Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas, Trabajo Social y cumplen con el perfil para hacer estas encuestas. Necesitamos 60 personas como mínimo", dijo.

Una vez que finalicen el relevamiento, deberán realizar la carga de los datos "y proponemos hacerlo de manera digital". El cuestionario ya está configurado por Nación, tiene preguntas cerradas (con respuestas por sí o por no, por ejemplo) "porque se busca generalizar los datos para todo el país".