Preocupación en el sector automotriz por la falta de repuestos y los aumentos constantes

domingo, 14 de agosto de 2022 22:18

El escenario actual en el país es complejo y repercute en distintos rubros, uno de los que se vio más complicados fue el sector automotriz. La inestabilidad del dólar y la crisis de importación fueron los factores que influyeron para que las ventas se encuentren “amesetadas”. Así lo confirmó Carlos Gallo, gerente de San Juan AutoPartes, quien además destacó que los costos aumentaron alrededor de un 70% en julio.

“Tuvimos que salir debido a los costos tan elevados de los repuestos originales a ofrecer repuestos alternativos, usados y legales. Los repuestos de esa calidad fueron de vehículos que fueron siniestrados, dados de baja legalmente”, destacó el Carlos de San Juan AutoPartes a Diario La Provincia SJ.

Además, remarcó que salieron a ofrecer ese tipo de producto para que las personas pudieran reparar los vehículos. El referente en el tema detalló que hay 3 calidades: el original nuevo, el alternativo y el usado. El primero suele ser el más caro, el segundo tiene procedencia China, taiwanés o nacional y el tercero es el más accesible. “De acuerdo a la calidad es el valor del repuesto. El más demandado actualmente es el usado, porque tiene la misma calidad que el original y es más económico”, sostuvo Gallo.

Carlos remarcó que “en una escala general el repuesto original cuesta 10, el alternativo estará costando alrededor de 7 y 8, y un usado ronda entre 5,5 y 6,5”.

Sobre el tema costos, el gerente de San Juan AutoPartes, remarcó que fue monstruoso los porcentajes de aumento en julio, por la volatilidad del dólar y además porque hay repuestos que no se consiguen. “No hay ingreso de materia prima para fabricarlos, los repuestos que se consiguen son aún más caros, porque no hay materia prima para fabricarlos. Estos son mayoritariamente productos plásticos como pueden ser paragolpes, ópticas, entre otros. El aumento estuvo rondando cerca del 70% a 75% en julio”, detalló.

El hombre remarcó que estuvo recibiendo aumentos constantes de parte de los proveedores. Una situación compleja que repercutió de lleno en las ventas. Además, agregó que todo lo compran debe ser de contado, ya no corren los cheques, cuentas corrientes.

También, destacó que hay familias que tienen un auto modelo 2020, que tienen 20 años y que actualmente se dificulta conseguir repuestos y si los consiguen los costos son más caros o igual de caros que un auto 0KM. “Esto hace que la venta de los repuestos se recienta bastante”, sumó el referente en el tema.

“El que tiene la plata trata de comprar el repuesto lo más rápido posible, para evitar los aumentos de la semana que viene”, sumó.

El hombre agregó que espera ansioso que la situación se estabilice. “Todo este tipo de situaciones que nos envuelven en la economía que estamos viviendo hace que todo el sector este bastante resentido”, afirmó.

Para muchos el auto es una herramienta de trabajo. “Nosotros vendemos repuestos para autos, camionetas, camiones y máquinas viales. En todos los niveles nos encontramos con una realidad muy similar”, detalló.

Las empresas constructoras de primera línea compraban repuestos regularmente decidieron dejar de comprar. “Ellos siempre tienen la previsión de comprar y tener repuestos por si tienen que reparar algún vehículo, también se frenó la venta de todos esos repuestos. Normalmente, era algo casi permanente que nos estaban pidiendo para máquinas viales y camiones. Toda la situación de inflación hizo que la actividad este muy frenada y calmada”, comentó.

San Juan AutoPartes está ubicado en Desamparados y hace más de 10 años que vienen trabajando en el rubro. “Pasamos por distintas situaciones y logramos salir adelante, pero esta vez el horizonte está bastante complicado”, enfatizó.

Actualmente, el gerente remarcó que están complicados que en época de pandemia. "Hoy cotizamos 5 siniestros y 1 compra, quizás 2, pero el resto cuando ven el tamaño de los presupuestos se quieren morir. Tengo en cartera un vehículo mediano marca Fiat, que solamente en repuestos tiene un presupuesto del arreglo que supera el medio millón de pesos", comentó Carlos.

Por otro lado, destacó que las cubiertas de las camionetas oscilan cada una alrededor de los $100.000. "No hay tarjeta que soporte eso, esto hace que la venta se frene", indicó.

"En Argentina, la batería original de Chevrolet es de la marca ACDelco, oriunda de Brasil, hoy no se consigue esto en el país, no por que no se fabrique sino por que no se puede importar. Igual que muchos productos de Brasil, tampoco se consiguen no hay dólares para importar, entonces no entran al país, si tenes un auto importado si llegas a conseguir repuestos es un milagro. Todo eso complica", describió.

Los repuestos de marca Toyota si se consiguen mucho en todas las calidades. "Honda es más caro, Ford es más caro a nivel del Focus y del Mondeo. Rescpecto a Chevrolet tiene problemas para importar repuestos para el Cruze, ya que no se fabrica en el país. Todo es una cuestión que se va complicando por el tema de la situación económica general del país", cerró.