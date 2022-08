“Lucho”, el joven sanjuanino que aprendió a superar los obstáculos y sueña con ser un reconocido atleta

domingo, 14 de agosto de 2022 16:58

Tímido, pero con su voz transmitía sus ganas de conseguir grandes sueños, con solo 14 años tiene en claro que quiere dedicar su vida al deporte y a sus estudios. La vida le colocó algunas pruebas en el camino, pero él aprendió a superarlas. Así es la historia de Javier “Lucho” Zárate, quien comenzó atletismo y sueña con ser un reconocido atleta.

Vive junto a sus padres en Pocito, tiene 10 hermanos, y sueña con triunfar para ayudar a su familia, para regresarles todo el sacrificio que hacen a diario por él.

“Llegué a atletismo por medio de un profesor de educación física que me invitó a sumarme, me interesó, asistí a unos entrenamientos y me animé a comenzar”, destacó Javier a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que “me recibieron muy bien, es un grupo muy unido, me siento cómodo”. También, detalló que el entrenador, Emanuel Illanez lo alienta para seguir adelante, en cada uno de los desafíos que se van presentando.

“Nacho” nació sin uno de sus brazos, sin embargo, esto no fue impedimento para que el persiguiera sus sueños en el ámbito deportivo. El atleta aseguró que lo fundamental es el trato de los compañeros, uno de los pilares fundamentales para que él pueda seguir avanzando en su carrera. “Siempre me trataron bien, nunca me hicieron sentir mal, al contrario, siempre me ayudan en cada entrenamiento”, resaltó el pocitano.

En solo un año de formar parte de la Escuela de Atletismo de la Municipalidad de Pocito, logró participar de varias competencias. Una de ellas, en Santa Lucía en la que se ubicó entre los mejores del podio y también sumó una gran experiencia que lo llevó hasta Chaco.

“La experiencia en el Chaco fue algo muy lindo, salí primero en una de las carreras y segundo en otra. Desde el grupo me ayudaron mucho para poder viajar, era la primera vez que salía de la provincia, fue toda una aventura”, agregó el joven, quien destacó, entre risas, que viajó más de 18 horas en el colectivo que se quedaba mirando atentamente la ventanilla con cada uno de los paisajes.

Sobre su futuro en el deporte, el joven subrayó que si bien no tiene ningún referente a quien admira en el deporte, si tiene en claro que su objetivo es ser un reconocido deportista. El joven sabe que para eso debe dedicarle tiempo y compromiso al entrenamiento y así lo hace. “En las mañanas voy a la escuela y en las tardes voy a entrenar. Estoy en tercer año del secundario y quiero terminar mis estudios, tengo un excelente grupo de compañeros”, sostuvo “Lucho”.

“Me gusta mucho el atletismo, me gustaría seguir creciendo, le agarré el ritmo, me gustan muchos los entrenamientos, aunque a veces termino cansado”, cerró el joven.