Erradicación de asentamientos: piden a vecinos que adviertan sobre instalación de nuevas familias

sábado, 13 de agosto de 2022 08:13

Planificado en principio para octubre, la erradicación de asentamientos que fueron afectados por el terremoto de enero de 2021 a dos barrios de IPV no sólo llevará una importante logística sino que se encara un trabajo para que se mantengan claras las condiciones y los beneficiarios de la relocalización.

Es que se conoció que hubo familias que se radicaron en asentamientos con la esperanza de tener una vivienda de IPV pero lo hicieron a posterior del relevamiento que ya realizó el organismo, con lo que no tienen posibilidades de ingresar en la operatoria prevista.

"Estamos próximos a entregar los barrios Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes, con 837 viviendas, lo que implicará al menos en 2 o 3 días de mudanzas. Estamos puliendo los detalles de la logística que será un trabajo muy importante. En la entrega esperamos a autoridades de Nación por lo que significó que en San Juan estén las primeras viviendas de "Casa Propia", manifestó el director de IPV, Marcelo Yornet a Diario La Provincia SJ.

En la previa, se van confirmando los datos de los adjudicatarios y destacando los términos de la relocalización. Esto también se realiza en el asentamiento Pedro Echagüe en Santa Lucía, a los fines de no generar falsas expectativas. "Esperamos concretar todo antes de que finalice esta gestión. Lo cierto es que avanzamos con prudencia y cuidado. Son temas sensibles y complicados porque algunas personas pese a saber que ya hicimos un relevamiento previo, creen que al mudarse a esas zonas tendrán su casa de IPV asegurada. Una vez que se haga la relocalización, ya no pueden quedar familias viviendo allí", expresó.

Y adelantó que pidieron colaboración de los vecinos ya que "no pueden instalarse allí más familias, no deben mudarse al asentamiento. Si lo permiten, van a tener que irse porque no los podemos tener en cuenta para los barrios porque cada casa ya se asignó. Avanzamos con mucho cuidado en este tema y queremos evitar que se presenten situaciones que terminan en cuestiones complejas, en lo social. Los que no fueron censados en su momento, no tendrán casa en los barrios a entregar".