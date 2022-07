Coronavirus en San Juan: reportaron 294 nuevos contagios en la última semana

martes, 26 de julio de 2022 19:40

Este martes, el Ministerio de Salud Pública confirmó que en la última semana, San Juan reportó 294 nuevos contagios de coronavirus y el total acumulado desde el inicio de la pandemia ascendió a 150.640.

El reporte de la cartera de salud pertenece a la semana epidemiológica Nº29 que abarcó los días desde el 17 al 23 de julio. En este marco, sin nuevos fallecidos, quienes se recuperaron de la enfermedad ya son 148.968.

Parte de internados

Se encuentran internados 5 pacientes en total. Tres de ellos están en Clínica Médica sector COVID-19; mientras que hay dos pacientes internados en Terapia Intensiva, sector privado.

No hay pacientes recibiendo asistencia respiratoria mecánica. No hay pacientes pediátricos internados. No hay ninguna paciente embarazada/puérpera internada.