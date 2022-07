Horror en Rawson: balearon y mataron a un perro

jueves, 21 de julio de 2022 10:20

El pasado martes 19 de julio, una familia de Rawson vivió momentos de horror cuando personas desconocidas balearon a su perro y a causa de los disparos, la mascota falleció.

El hecho tomó relevancia en redes sociales, donde se conoció que el perrito Homero, que era la mascota de una familia con niños, recibió dos disparos. El hecho ocurrió en el interior del Barrio Virgen de la Merced, donde viven los damnificados, y el arma con la cual le dispararon sería de calibre 22.

Si bien la sospecha apuntaría a vecinos del barrio, el caso de maltrato y violencia animal ya es investigado. "Llegamos a casa y empezamos a preguntar a los vecinos si alguien vio algo. Contestaron que nadie vio nada algunos nos dijeron que el disparo si se sintió. Caminando en una de las casas encontramos sangre de el seguí caminando y encontré una vereda que habían valdeado pero era notable que abajo de la humedad habían manchas de sangre", contó a través de su cuenta de Facebook, Sofía Tapia, dueña de Homero.

Las fotos son estremecedoras, muestran al animal en su hogar, herido, y con una gran cantidad de sangre en el piso debido al balazo. Después de que sus dueños lo hallaron herido, lo llevaron de urgencia a una veterinaria pero tras ser operado, el can no resistió y murió.

"Preguntamos pero nos contestaron de muy mala manera que ahí no tenían nada que ver que no tenían armas nos fuimos y seguimos preguntando, cerca de las 18hs nos avisan que Homero había perdido mucha sangre que tenia 3 perforaciones en los intestinos y que iban a hacer lo que pudieran para salvarlo. Mientras tanto seguíamos averiguando, encontramos whatsap de el grupo que tenemos en el barrio que una persona siempre que los perros rompen bolsas de basura o hacen sus necesidades en la casa, el responde que hay que darles un "balazo, hacerlos boleta, pegarles un corchazo" revisamos quien era y es justo la casa donde comenzaban las manchas de sangre de mi Homero", añadió la joven.

Y agregó: "Hoy a las 9hs nos escriben un mensaje que vamos por la veterinaria llegamos allá y nos dijeron que Homero falleció en la madrugada hicieron y hicimos lo que pudimos x el... no lo entregaron lo enterramos en el fondo de casa y desde ahí hasta ahora la tristeza, rabia de la familia principalmente mi hijo que nos pregunta a su papá y a mi a que hora llega su Homero de el medico... me puede alguien decir que hago??? Como actuamos?".

"Nos mataron a alguien de la familia, nadie le da valor porque no es una persona sino un animal. Pido JUSTICIA POR MI PERRO HOMERO!!! EL Amigo y compañero de mi hijo.. quiero encontrar quien lo hizo tanto xqe me lo mataron a el y también porque anda un enfermo/a maldito/a con un arma... Me lo mataron y el no hizo nada pido que esto no quede así xfavor", cerró con profundo dolor.