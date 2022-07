Perdieron todo en un incendio y ahora viven en una casa de adobe y nylon: pide ayuda urgente

martes, 12 de julio de 2022 16:43

El 4 de diciembre de 2020 quedará marcado en la memoria de Mónica Palacios y su familia. La mujer de 29 años vivía en una casa de ladrillo con su familia de trabajadores rurales en la zona de la Villa Marcó, en Campo Afuera, Albardón. Pero el fuego derrumbó el techo, destruyó las paredes y la dejó inhabitable. Nada se salvó y para ellos significó volver a empezar, algo que hasta ahora no pueden hacerlo.

La pareja tiene 3 niños: Oriana de 11 años, Marcos de 8 años (con retraso madurativo) y Benjamin de 6 años. Los 3 están escolarizados pero por las condiciones en las que viven, no pueden evitar enfermarse permanentemente y por eso tienen varios ausentes.

Es que la familia vive en una casa de adobe y nylon que levantaron con las cosas que le donaron en aquella época del incendio y bajo "ese techo" tuvieron que sortear los calores extremos y los crudos inviernos.

"El incedio fue por un enchufe de la mesada y se prolongó al techo. Cuando llegué ya no había nada, los vecinos me dijeron que fue cuestión de minutos y no quedó nada. En su momento el municipio y Desarrollo Humano me asistieron con colchas y colchones", recordó la mujer a Diario La Provincia SJ.

Mónica contó que tiene a sus "hijos permanentemenete engripados" porque deben pasar los fríos extremos, las lluvia, los vientos y las heladas. "Hemos dormido todos en el rancho, me han prestado una pieza de adobe pero está deteriorada. Necesito un techo para mis hijos", pidió la madre con la voz entrecortada.

Ella está anotada en el IPV hace 12 años pero nunca salió adjudicada de ninguna vivienda y su sueño es poder conseguir una para vivir en familia. "Alquilar no puedo porque mi marido es trabajador rural y el sueldo que tenemos no alcanza. No nos da para pagar un alquiler", lamentó.

"Me duele que mis hijos siguen viviendo bajo los naylon y se resfrían todo el tiempo y cuando están enfermos no los mando, más que nada por el tema del covid", finalizó.

Para ayudar, llamar al 264-549430.