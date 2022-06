Ganó una beca de talentos internacional y sueña con cumplir su meta

sábado, 4 de junio de 2022 15:44

Una joven sanjuanina de 29 años busca cumplir uno de sus grandes sueños: poder pagar una beca de perfeccionamiento en una escuela de España. Belén Navas quedó seleccionada entre 500 personas, en una de las becas que otorga la Escuela de Dibujo Profesional, ESDIP de Madrid.

La beca le cubre el 50% para la diplomatura del curso completo de animación y tiene una duración de 3 años. Después de varios intentos logró acceder y esto significó una gran emoción para ella y su familia.

“Empezaría a cursar en octubre por lo que tienen un calendario de educación diferente al nuestro. Tengo que pagar la matrícula que por más que me dieron un descuento, es de 1200 euros y para el cursado me quedaría en 250 euros por mes”, destacó Navas a Diario La Provincia SJ.

Belén trabaja como docente en una escuela primaria y con las ansias por cubrir los gastos de su beca comenzó a trabajar en un gimnasio. Además, está pensando en un sumar otro trabajo para recaudar dinero.

“Mandaba y nunca me llegaba una respuesta favorable, fue una sorpresa muy grande saber que había quedado seleccionada. Estuve a punto de rechazarla, porque pensaba que no iba a poder cubrir los gastos. Gracias a mi hermana y mis padres seguí adelante, me dijeron que esperara y que de alguna forma lo iba a solucionar”, indicó la joven.

Además, aseguró que otro de los pilares fundamentales fue su profesor de animación, quien la apoyó mucho en su decisión. “Me dijo que en esa escuela había estudiado el ganador del Oscar, eso me incentivó aún más”, explicó.

“No me quiero perder esta oportunidad y fue un logro grande”, remarcó Belén. Y afirmó que cuando quedó seleccionada le pedían que recaudara el dinero rápido, esto significó un impedimento en la vida de la joven. “Me escribieron el 20 de mayo y me dijeron que para fin de mes tenía que pagar la matrícula. Les expliqué toda la situación económica del país, no podía juntar ese monto de dinero tan rápido, por lo que me permitieron pagar por mitad”, subrayó.

Belén contó que con la ayuda de sus padres pagó la mitad y en este mes deberá pagar lo que resta. “Empecé con una colecta de cafecito, tuve muchas respuestas de la gente. Mandé mails a las becas Santander, al Ministerio de Educación de la Nación por las becas internacionales, por lo menos leyeron el correo, me respondieron que no entraba y que siguiera revisando las aplicaciones que otorgan”, subrayó.

Navas abrió un expediente en la municipalidad de Capital, posteriormente presentó una nota en el Ministerio de Cultura y está esperando los resultados. “Comencé con el cafecito y abrí esa aplicación para la gente que quiera ayudar pueda hacerlo de ese modo. No la conocía la página, muchas personas me empezaron a donar”, describió.

Respecto a la beca, sostuvo que “la beca es online o presencial, yo hasta ahora pedí que sea online, porque no llego, pero estoy tratando de que en algún futuro poder ir allá”.

Belén la joven que sueña con llegar a Madrid

Belén Navas estudió el profesorado de Artes Visuales, cuando terminó estaba por abrir una escuela de animación DobleZeta.

“A la carrera la hice de esa manera de buscar el movimiento a las producciones y me animé a conocer el nuevo rasgo de las artes y descubrí mi pasión por darle vida a los dibujos, producciones”, comentó.

Gracias a la participación en la escuela, Belén junto a un compañero estuvieron trabajando en la fiesta del sol con Juan Pablo Zaramella. Este les brindó muchas técnicas y herramientas para desenvolverse en este ámbito.

Para cualquier colaboración:

CVU:0000003100057296488007

Alias: ayuda.beca.esdip

https://cafecito.app/belunavas93