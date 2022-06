Inquilinos sanjuaninos se expresaron tras los dictámenes para reformar la Ley de Alquileres

miércoles, 22 de junio de 2022 22:00

En la tarde de este miércoles se conoció que sin llegar a un acuerdo entre oficialismo y oposición, tras un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se emitieron dos dictámenes para reformar la Ley de Alquileres.

El Frente de Todos propuso mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, mientras que por otro lado, los bloques opositores propusieron que los plazos de los contratos sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.

"Es un atraso a los derechos de las personas (...) se busca desproteger, sacarle más dinero a los sectores que menos tienen y en ese contexto vemos que Argentina sufre un retroceso si se llega a mantener esa postura. Todavía falta ir a la Cámara de Diputados, tratar los dictámenes y después ir a la Cámara de Senadores donde creemos que podemos tener mejor repercusión a la hora de frenar esta medida", señaló el representante de Inquilinos Unidos de San Juan, Víctor Bazán, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, la Federación de Inquilinos Nacional emitió un comunicado en el que sostuvieron que "la campaña en contra de la ley de alquileres fue para imponer la ley de las inmobiliarias.

"Creemos que si es un beneficio para que mejore la oferta está bien visto, pero el resto de la ley iguala a lo que tenía la ley anterior (...) Mientras la inflación sigue avanzando, la ley de alquileres en estos momentos es sostenible, en el transcurso de un año el mismo precio y los aumentos son menores a la inflación actual. Lo que se hace no es beneficio para los inquilinos, todo lo contrario", remarcó Bazán.

Y agregó tras analizar los dictámenes: "No paramos de tener desgastes, antes porque no teníamos la ley y ahora porque la tenemos y la modifican (...) Creemos que tenemos que buscar el mejor camino y no es modificando una ley sino dándole más beneficios a los inquilinos que no tienen la posibilidad de tener una vivienda propia".

Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional manifestó en el comunicado: "Vamos a defender la ley de alquileres hasta el final. Lo que aquí se debate es si el acceso a la vivienda lo decide el mercado o el Estado, si es un derecho o un negocio".