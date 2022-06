Admirable: El sanjuanino que transforma los residuos en importantes recursos

sábado, 18 de junio de 2022 14:50

Guillermo tiene 42 años y trabajó mucho tiempo en el banco San Juan, hasta noviembre del año pasado. El hombre destacó que venía muy cansado y quería emprender nuevos rumbos en su vida y en la de su familia.

Por este motivo decidió arriesgarse y comenzar a trabajar en un nuevo proyecto, que tenía como objetivo concientizar en el cuidado del medio ambiente. Se fueron hacia Santa Fe para comprar una fábrica, luego volvieron a San Juan. Posteriormente, la fábrica les llegó en dos camiones y comenzaron a poner manos a la obra.

“Empezamos a ver dónde conseguíamos el plástico como materia prima principal, porque si bien residuos hay por todos lados y hay muchísima mugre, nosotros necesitábamos tratar gran cantidad de material”, destacó Guillermo Ducloux a Diario La Provincia SJ.

Además, agregó que “nos pusimos en contacto con la gente de Medio Ambiente, nos interiorizamos en el tema del Parque Tecnológico Ambiental, para saber cómo se compraba el plástico. Hicimos una primera compra de 10.000 kilos y venimos procesando todo ese material”.

En la fábrica trabajan con polietileno y polipropileno, que se encuentran en materiales que se usa cotidianamente. Por otro lado, necesitan combinarlo con otro material, que es más duro y que se encuentra en los baldes de pinturas, palanganas, todo el desecho de plástico que se genera en la sociedad.

“En este mes llevamos procesado algo de 3.000 kilógramos de residuos, en los días estos que llevamos. Desde que empezamos con el emprendimiento llevamos 7.000 kilógramos procesado, es un monto de residuos, tenemos mucho material para moldear. Nosotros lo hacemos en dos etapas, primero preparamos el material, una vez que tenemos la cantidad importante lo pasamos a la etapa de moldeado y lo convertimos en la madera”, afirmó.

También, contó que lo interesante del proyecto es que se tratan materiales que genera gran toxicidad en el ambiente. El plástico es uno de los elementos que genera mayor contaminación, el profesional remarcó que si no es tratado, generará graves consecuencias.

El emprendedor resaltó que la intención que tienen es ir achicando la cantidad de plásticos que se generan. Apuntan a la educación ambiental para que la sociedad se comprometa con el tema.

La fábrica está ubicada en Rawson, y la pusieron en funcionamiento en este 2022. “En la actualidad, no podemos dejar de pensar que si nosotros no reciclamos, sabemos que la basura no va a desaparecer, se entierra o se quema y cualquier de los procedimientos que se estuvieron usando tradicionalmente generan muchísima contaminación. Hay que poner el foco en entender que debemos reciclar, es decir los tres parámetros de esto de la economía circular: reciclaje, reutilización y la revalorización de los residuos”, describió.

Sobre el mismo tema, detalló que lo que generaron fue un producto sustentable que consume residuos. Transforma residuos en recursos y que a la vez evita todo tipo de tala de bosques de árboles. El objetivo principal que tienen con este proyecto es que la gente tome conciencia a la hora de consumir y elegir los productos.

“Nosotros al industrializar y procesar los materiales, no solo trabajamos con residuos y le damos una nueva vida, sino que además no generamos toxicidad ni desechos en el medio ambiente. Nosotros todo el plástico que recolectamos y que por algún motivo no lo podemos volver a incorporar al ciclo en el circuito de vida de la madera plástica lo llevamos a disposición final. Lo volvemos a entregar en el Parque Tecnológico Ambiental, en donde ya se le da el destino final, ya por sus características no sirven, o por cómo es construido ya cuando al plástico lo contaminas con metal y con resorte, todo ese plástico ya se vuelve extremadamente costoso y complicado el reciclado”, indicó.

El propietario contó que es un orgullo poder realizar este trabajo, aunque es muy difícil y complicado. “Desde los primeros residuos que ingresamos a la fábrica, era muy sucio y feo, una vez que lo empezamos a procesar y lo empezamos a pasar por la línea de producción y lo metimos a nuestras máquinas y de la mugre empezamos a transformarlos en otras cosas, generó un impacto a nivel conciencia que es muy bueno. Todo esto era mugre antes y ahora es una pila de madera que tengo que me encanta, es una sensación hermosa”, subrayó.

Además de la fábrica, montaron en el mismo lugar una carpintería para hacer mueblería sustentable. “Con los mismos materiales estamos haciendo por ahora, solo ha pedido lo que la gente quiere construir. Las puertas para sus casas, macetas, las huertas de altura, huertas al piso, mesas, bancos y estamos armando todo ese tipo de construcciones las generamos.

Respecto a la demanda contó que “venimos muy tranquilos en la etapa de comercialización en la provincia, si hay muchas consultas tenemos varias ventas. Hay una demanda interesante, hubo más demanda por ahí de afuera. La idea es empezar a producir para San Juan para producir el material y evitar que salga de la provincia y se consuma adentro. Evitar el transporte y el traslado que generé la huella de carbono que cualquier camión genera para mover material”.