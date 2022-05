Capturar el cielo, la pasión del astrofotógrafo Andrés Jones, sanjuanino por adopción

sábado, 21 de mayo de 2022 11:35

Nació en Chubut, en el sur de la Argentina y tras vivir unos años en Córdoba, llegó a San Juan. De inmediato se enamoró de su cultura y sus paisajes, pero hubo algo que lo cautivó aún más, su cielo. Andrés Jones, es un astrofotógrafo apasionado por capturar a través del lente de su cámara, fenómenos inolvidables de la astronomía y objetos del firmamento con los que todos quedan asombrados.

"Mis mejores noches las viví en Ischigualasto", dijo el joven que, asentado en San Juan, supo formar su familia al mismo tiempo que aprendía nuevas técnicas de fotografía que le permitieron convertirse en un referente de ese arte.

"Mi pasión comenzó cuando era estudiante de cine y televisión, y llegó lo digital. Ahí fue cuando tuve mi primer acercamiento a las cámaras reflex, pero nunca tuve una hasta hace algunos años atrás cuando intercambié un Ipad por una cámara, con un amigo, y ahí arrancó todo de verdad. La primera vez que me determiné a salir fue de noche y lo primero que hice fue apuntar a las estrellas", recordó Andrés, a Diario La Provincia SJ.

Primera foto del cielo, de Andrés Jones

El fotógrafo, fue uno de los afortunados que logró capturar objetos y fenómenos astronómicos como el proceso del eclipse total de sol en 2019, y otros tantos. Además, guarda entre sus tesoros, imágenes propias de La Vía Láctea y su núcleo, entre otras.

"Después de ahí no paré... me costó mucho porque lo hice de forma muy autodidacta y con cursos. Es re difícil pero me gustan las cosas que tengan desafíos técnicos importantes y la astrofotografía tiene todo un proceso para hacer una sola foto. Por ejemplo, hacer una foto al centro de la Vía Láctea, con una cámara reflex común y un lente de 50 mm", explicó sobre el proceso que suele llevarle entre 5 y 6 horas de trabajo.

Núcleo de la Galaxia Vía Láctea

"En Ischigualasto dejé un pedacito de mi corazón, he pasado noches fantásticas. Las dos noches que pasé en el parque fue con tres cámaras, las dejé en diferentes lugares y fueron noches de procesos que fueron muy lindos. Y con el eclipse quedé encantado, fue maravilloso, para esa época todavía no tenía mucha experiencia pero hice una secuencia del eclipse y pude hacer ese registro", contó.

Una de sus más bellas fotos - Parque de Ischigualasto.

Sobre los objetivos que guían su pasión, Andrés reveló que desea dejar un legado con sus fotografías, para que el día de mañana sus registros revelen y muestren diferentes objetos.

Eclipse total de Sol - 2019

"Creo que la fotografía es casi una carrera contra la muerte, es decir, que cuando me muera queden muchas fotos lo más lindas posibles para la gente, para eso uno lo hace. Hay fotos que dejaron de ser mías, hay una de la luna llena sobre el campanil de la Catedral en una noche medio nublada, y que después la vi en varios perfiles de WhatsApp, eso es hermoso, me sorprendió, es como ganar un premio, el del público, que es el más importante", cerró.