Mamá de Lara tras el procesamiento al dueño del pitbull: "esto nos revive todo"

jueves, 12 de mayo de 2022 09:12

Este miércoles se conoció que el dueño del perro de raza pitbull que atacó a una niña en Rawson y le provocó la muerte, finalmente fue procesado por homicidio por "homicidio culposo" y encarará un juicio.

Se trata de Emanuel Silva, propietario del can que atacó a la pequeña Lara Agüero en el interior del barrio Malimán, en septiembre de 2020. Tras la decisión judicial, la madre de la niña dio su versión de cómo la familia transita este momento.

Noticias Relacionadas Caso Lara: procesaron al dueño del pitbull por homicidio culposo

"Fue bastante largo este tiempo, estábamos esperando con muchas ansias esta resolución de la doctora Lucero. No es lo que esperábamos, esto no calma, no nos da consuelo, al contrario, nos revive más todo", dijo Bárbara Sepeda, en diálogo con radio Estación Claridad.

En este ámbito, la mujer señaló que la familia vivía con ansiedad el proceso, y por eso aguardaban "una condena más dura". "Creo que aunque lo condenen a prisión, nada nos va a devolver a Lara. Pero esperábamos eso, ayer fue un día muy duro para nosotros, me da mucha impotencia, bronca y tristeza", sostuvo con dolor la mujer.

Respecto a los casi dos años que pasaron y a la sanción de la "Ley Lara, aseguró que la apoyó porque "yo y parte de mi familia y vecinos, no sabemos qué perro tenemos al lado. Nosotros lo veíamos a Silva que pasaba con el perro con una cuerda que no sostenía nada, y si hubiéramos sabido qué perro era le hubiéramos dicho que era peligroso o que le pusiera un bozal".

El caso, que inspiró la ley sobre tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, se encamina hacia lo que busca la familia de la menor, representada por la abogada Romina Vargas: justicia por la muerte de la menor y una condena ejemplificadora de parte del Tercer Juzgado Correccional.

"No pensamos en un proceso civil, todavía no. Sé que nada de lo que se haga nos va a devolver a Lara, pero de eso no sabemos nada", cerró sobre el inicio de un posible procedimiento civil para recibir una compensación.