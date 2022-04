Domingo, el abuelo sanjuanino viral por su baile a los 91 años: "conservo salud y es lo importante"

domingo, 24 de abril de 2022 16:57

Tiene una sonrisa enorme que expresa su alegría de vivir. No todos llegan a los 91 años de edad y no sólo con salud sino también con agilidad. Domingo Balmaceda es sanjuanino y sorprendió en las redes sociales bailando y "moviendo el esqueleto" para su cumpleaños 91. Fue el pasado 16 de abril y el video de su baile enérgico se hizo viral.

Su cumpleaños real es el 23 de marzo pero él y toda su familia preparó la celebración a lo grande, por "las 9 décadas y 1", para abril. El que comenzó con la organización del evento fue él. Cumplió los 90 en pandemia y tenía la ilusión de festejarlo pero no se pudo. Fue así como alquilaron un salón este año y fue planificado sin descuidar ningún detalle. A su lado estuvieron todos sus seres queridos.

Domingo tiene 10 nietos, 4 hijas (una de ellas falleció) y 1 bisnieto. Para ese día cada uno tenía una tarea y todos se distribuyeron las actividades. Él es una persona muy carismática e interesante por su lucidez, además de su salud física. No toma medicación y siempre tiene alegría para dar a quienes lo rodean. Tiene una memoria intachable y se lo agradece a Dios.

“Todavía puedo hacer distintas cosas, Dios me está favoreciendo, conservo salud y eso es lo más importante”, agregó a Diario La Provincia SJ, Domingo quien en su juventud fue empleado de bodega y telegrafista, y vivió en Villa Krause, Concepción y ahora en Santa Lucía.

El anciano tiene el espíritu joven y es por ello que se hizo viral. El video en el que se ve bailando se emitió en varios canales nacionales como Canal 9 y Telefe, y se llevó todos los elogios. “Haber desarrollado siempre una actividad física, con el trabajo en la bodega, el deporte y la buena alimentación me ayuda para estar así”, confesó.

Domingo desayuna varias veces en la mañana y tiene su rutina armada. Se levanta muy temprano, lee su diario, se baña, escucha radio Nacional, se informa de todo y luego le cuenta las noticias a su familia. "Nos llama para contarnos si va haber viento, si va a llover. Se va hacer las compras a la feria, se encuentra con sus amigos en un café, tiene conocidos en varios lugares, visita la gente de Anses y PAMI. Hace sus trámites en el médico, todas estas cosas lo mantienen activo. Lo mantiene muy estable el hecho de no quedarse quieto. Con 82 años jugaba al fútbol, con personas mucho más jóvenes que él, pero tuvimos que decirle que no jugara más porque era un riesgo”, confesó su nieta Tamara.

Domingo se amigó con la tecnología, posee un teléfono en el que tiene acceso a las redes sociales. Sus familiares le enseñaron a llamar por WhatsApp y rápidamente aprendió. El hombre en su larga trayectoria logró ser jefe del correo en San Juan y Buenos Aires.

¡Memoria intacta!: Domingo a sus 91 años sigue recordando las experiencias que marcaron su vida

“Su memoria está intacta, él está totalmente lúcido, se maneja solo para ir al médico, para todo, es totalmente independiente. Tiene muchísimas historias, conoció a muchas personas, entre ellas a Eva Perón. Actualmente, practica mucha política y está reconocida como el peronista más viejo de la provincia, está escribiendo su biografía de vida porque quiere escribir un libro”, resaltó la nieta de Domingo.

El hombre comenzó a brindar detalles de lo que fue su niñez y las distintas experiencias que marcaron su vida. “Cuando tenía 10 años, en la casa de mis padres teníamos animales y chacras, con eso nos alimentábamos”. Además, sostuvo que se salvó de milagro del terremoto que sacudió a la provincia en 1944. “Estaba con mis abuelos en Concepción, nos habíamos ido de Villa Krause y como éramos varios hermanos, me llevaron. Ese día pasamos una triste situación, fallecieron muchas personas. Al siguiente día, recorrimos las calles caminando junto a mis padres por la Avenida Rawson y pude presenciar lo que era eso, había personas afuera del hospital”, recordó.

En ese momento, Domingo resaltó: “vivíamos en lo que hoy es Rawson, antes no existía, existía un barrio que llevaba ese nombre. Nosotros vivíamos en calle 5, en Villa Krause, nos quedó mucho miedo. Todas esas etapas yo las viví y en ese momento funcionaba el tren que trasladaba a los heridos”.

Fueron 13 hermanos, pero algunos de sus hermanos fallecieron. “Tuvieron una degeneración muscular, una enfermedad que en aquel momento no se conocía y que afectaba a los varones”, mencionó Tamara.

Por su parte, Domingo agregó que “previamente, Evita, con la colaboración del gobernador Ruperto Godoy hizo trasladar a mis hermanos al hospital de niños en Capital Federal. En el lugar le hicieron todos los tratamientos necesarios, cuando les hicieron los estudios comprobaron que no tenían remedio”.

En esos días, el hombre de 91 años se había recibido de telegrafista. “Yo trabajaba en bodega La Superiora y comencé a estudiar eso. Me fui a Buenos Aires y llegué a tiempo para que Eva me recibiera, allí estuvimos varias horas. Agotaron todos los recursos para salvar a mis hermanos, pero no había solución y les brindó una ayuda económica a mis padres”, indicó.

Luego, regresaron a San Juan cargados de noticias buenas y malas. Por un lado, la enfermedad de sus hermanos y por otro, la oportunidad laboral para Domingo, ya que comenzaría a trabajar en el correo.

“Ingresé al correo, estaba actuando en el sindicato y en el justicialismo en ese momento hasta la actualidad”, indicó.

La vida de Domingo estuvo marcada por duros golpes que aprendió a sobrellevar. “Mis hermanos fueron falleciendo, casi ninguno llegó a los 20 años de edad, todo eso dolió bastante, fue tan fuerte. Pero, aprendí a salir adelante”, comentó.

Años después, el hombre remarcó otras de las experiencias que conserva de manera intacta en su memoria. “Junto al gobernador Eloy Camus se sumó como candidato a intendente de Rawson, perdimos en la primera vuelta. El me nombró para que maneje el Peronismo en el departamento, porque tenía mucha confianza en mí”, explicó.

Entre tantos recuerdos presente, la nieta de Domingo agregó que “para todos en la familia él es el “cacique de la tribu”, nos enorgullece verlo así. Está pendiente de todos, al estar tan bien cuida cada detalle. Para nosotros es un placer poder disfrutarlo, poder conversar, que te cuente historias, esto es fabuloso”, describió.

El hombre compartió varios años con su primera esposa, pero falleció a los 60 años. Pasaron alrededor de 5 años y volvió a contraer matrimonio, pero al tiempo se divorció. Hoy decide disfrutar de sus hijos, nietos y bisnietos. Rodeado de alegría y con un espíritu de juventud que asombró a los sanjuaninos.