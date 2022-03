Franco Rossi tras ser discriminado en La Falda pudo cumplir su promesa: "es muy fuerte"

viernes, 4 de marzo de 2022 11:41

Con dolor en el pecho y una tristeza que no podía contener. Así se sintió Franco Rossi con su pareja tras ir a La Falda, Córdoba, a cumplir una promesa y ser discriminado por su condición sexual. El peluquero y estilista quería agradecerle a la virgen la posibilidad que le dio de adoptar un hijo, sin embargo, todo se le complicó.

Es que antes de viajar para allá hicieron una reserva en la casa espiritual de Betania pero cuando llegaron allá con toda la ilusión, les impidieron ingresar y hospedarse. "En el 2017 fuimos a La Falda y estuvimos 3 días. Pedimos que se hiciera un milagro y sentimos la presencia del Espíritu Santo. Queríamos volver a ese lugar este año para cumplir con la promesa", comenzó explicando Franco a Diario La Provincia SJ.

Luego agregó: "no nos permitieron ingresar porque cuando se enteraron que éramos nosotros nos dijeron que no había más lugar. Era alevoso porque veíamos que la gente subía las maletas al auto y el tablero estaba lleno de llaves. Sí había lugar pero no nos aceptaron". Esto le provocó un gran dolor en el alma pero no bajaron los brazos.

"Nos pareció muy triste y salimos con un dolor en el pecho tan grande, era como un vacío. Por qué siguen con ese perjuicio. Pero la promesa la cumplimos porque Dios está en todos lados. Estuvimos en Cura Brochero porque somos muy católicos. No vamos a dejar de ser católicos porque haya gente que no nos acepte. La Virgen es nuestra madre y nos quiere por igual a todos. Soy muy mariano y mi pareja también", apuntó.

La promesa la pudo cumplir con una sonrisa pero con la amargura por lo que tuvieron que pasar. Sin embargo a su lado estaba el motor de sus vidas, su hijo que fue adoptado cuando tenía 11 años de edad. "Nosotros le escribimos una carta al Papa Francisco y nos felicitó porque dice que el acto de amor más grande es la adopción porque le das amor a una persona que no es de tu sangre. Si el Papa no nos cuestionó y nos felicitó por la adopción por qué hay gente que nos rechaza. Hay toda una vida e historia detrás de uno y a veces muy fuerte como la mía", subrayó.

Franco está en pareja con Enrique desde hace más de 10 años y el regalo más hermoso que les dio la vida es un hijo. Llegar a obtener la posibilidad de tenerlo hoy fue un camino muy duro y difícil. "Estuvimos más de 6 años de trámite en la secretaría social de San Juan para poder adoptar. Cuando al principio fuimos con mi pareja no estaba la ley. La psicóloga apenas abrió la puerta y nos dijo que no nos podía atender. Nos derivó a un psiquiatra porque por nuestra condición seguramente podíamos estar enfermos, por el hecho de tener otra orientación social", recordó con congoja subrayando que ellos buscaron adoptar un hijo "para darle una mejor vida a un niño abandonado".

Gracias a la ley de igualdad de género, ambos pudieron adoptar a su hijo que ya está por cumplir los 3 años con él. Ahora tienen la guarda provisoria pero todavía no les sale la adopción. "Se que a los matrimonios le es difícil adoptar pero a nosotros mucho más por nuestra condición", reconoció.