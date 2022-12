Benjamín, el joven sanjuanino que superó duros desafíos y es la promesa del BMX

domingo, 25 de diciembre de 2022 15:59

Compromiso y superación son las palabras que describen al sanjuanino de 16 años que dejó a San Juan en lo más alto del podio en el Campeonato de BMX que se desarrolló en Córdoba. Benjamín Pereyra es oriundo de Pocito y con mucho esfuerzo logró quedarse con el título nacional.

Hace 4 años que comenzó a realizar Bicicross y por el tema de la pandemia tuvo que dejar este deporte que tanto amaba. Pero, luego, regresó con más fuerzas para demostrar que está más fuerte que nunca.

“Es la primera vez que me toca participar en un campeonato de estas dimensiones. Tuve la oportunidad de correr en un Panamericano, pero me lesioné y me dejó fuera de esa fecha. En ese momento estuve frustrado, con esa fecha podía quedar afuera”, comentó Benjamín a Diario La Provincia SJ.

Sin embargo, el joven no bajó los brazos y comenzó a poner todas sus fuerzas en la recuperación, y de esta manera seguir dando pelea en el torneo. Nunca estuvo solo, ya que contó con el apoyo de Mauricio Gelusini es su entrenador, además de sus padres, que son los pilares de Benjamín en cada uno de los desafíos que le toca disputar.

En octubre, Benjamín ya estaba listo para seguir luchando y marcando su impronta. “El campeonato arrancó en mayo, en San Juan. Después, viajamos a La Rioja, luego Vicente López. En julio me fracturé. En agosto fue Mendoza, en septiembre el Panamericano, en octubre Bahía Blanca. Llegué recuperado 15 días antes”, destacó.

Luego, en noviembre, en Córdoba llegaría el momento de concretar su anhelo de poder quedarse con el primer lugar. En la categoría del joven participaron alrededor de 16 a 30 corredores. “Fue resultado de mucho esfuerzo, estaba emocionado realmente”, resaltó.

Cuando llegó a San Juan, Benjamín fue sorprendido con una caravana en la que participaron todos sus seres queridos. También, estuvieron los Bomberos Voluntarios, fue un momento que quedó grabado para siempre en su corazón.

Además, agregó que esperan contar con el apoyo del Gobierno sanjuanino, para poder viajar a Latinoamericano, el año próximo. Con sede en Buenos Aires, Brasil, Chile, Venezuela, entre otros. El sueño del pocitano es poder participar de esto, por eso solicita la colaboración, ya que son varios los gastos que esto significa.

"Todos los gastos corren por nuestra cuenta, sería importante recibir esa ayuda para poder participar", remarcó. Además, agradeció a cada una de las personas que apoyaron su carrera desde el primer día, ya que cada uno de ellos fueron parte de esta premiación obtenida en Córdoba.