Paro de colectivos por dos días: esperan que la solución llegue antes de las 48 horas

martes, 11 de octubre de 2022 21:35

A partir de las 00 horas de este miércoles 12 de octubre, comienza el paro de dos días en el transporte público de pasajeros, anunciado por la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, para todo el interior del país. La medida de fuerza se confirmó tras el fracaso de una negociación entre UTA nacional, el gremio que representa a los choferes y las cámaras empresarias (FATAP), por la firma de un acuerdo salarial igual al rubricado para AMBA.

En este contexto, desde UTA Seccional San Juan señalaron que tras la última reunión, para la jornada de este miércoles no hay una nueva negociación definida y aunque las expectativas son nulas, esperan que la solución llegue antes de que se cumplan las 48 horas de paro.

"No hay ninguna expectativa para mañana, al menos que surja que las cámaras empresarias o que el Estado Nacional llamen a una reunión, no hay nada fijado ni quedó nada pendiente. Hoy fue un fracaso rotundo, no se presentó el Ministerio de Transporte de la Nación ni Cofetra, entonces eso hace que las cámaras empresarias que son las que manifiestan que de no haber un aumento de la partida de subsidios que envía Nación, no les es posible firmar un acuerdo salarial", señaló Héctor Maldonado de UTA San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Los colectiveros reclaman un aumento del 35% de sus salarios, que los equipare a las remuneraciones de los choferes de Buenos Aires, pero desde la FATAP, que nuclea a los empresarios del transporte, entienden que sin más subsidios nacionales, será muy dificil, si no imposible, cumplir con ello.

"Nada tienen que ver los trabajadores con esta situación, nosotros queremos firmar el acuerdo salarial tal como ya se firmó en el AMBA (...) Los trabajadores no podemos quedar rehenes de esta interminable batalla entre los gobiernos nacional y provinciales en algunos casos, no el nuestro, con este tema de los subsidios", señaló el referente.

Y agregó: "No es una sanata política el decir que nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos firmar el acuerdo salarial. De nada nos sirve una medida de fuerza, termina siendo dañina para todas las partes, pero desgraciadamente, después de dos meses de acatar conciliaciones obligatorias y busca la solución, hace un mes que firmó el acuerdo salarial AMBA y provincia de Buenos Aires y nosotros seguimos teniendo audiencias".

"Sabemos el impacto que tiene en la sociedad una medida de fuerza por parte del Transporte Público de Pasajeros, tanto San Juan como todo el interior del país va a estar 48 horas prácticamente paralizado (...) Pero las instancias la UTA las agotó todas", subrayó Maldonado.

Y finalizó: "Lo habitual es que después de 48 horas de medida de fuerza, el viernes se preste el servicio (...) espero que tanto las cámaras de empresarios como el Estado no esperen 48 horas para salir a buscar una solución, sería descabellado. De no ser así, dentro de las 48 horas se evaluará".