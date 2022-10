Sin acuerdo con UTA nacional, en San Juan habrá paro de colectivos por dos días

martes, 11 de octubre de 2022 14:26

Finalmente se confirmó el paro de colectivos en San Juan para este miércoles 12 y jueves 13 de octubre. La medida obedece al fracaso de una negociación nacional entre UTA nacional, el gremio que representa a los choferes y las cámaras empresarias (FATAP) por la firma de un acuerdo salarial igual al rubricado para AMBA.

El paro iniciará en la medianoche de mañana, afectando a los usuarios que tienen al transporte público como principal medio de traslado.

"El AMBA queda exento (del paro) porque acordó las paritarias. El problema es que al AMBA la subsidió el Estado nacional, y por eso se firmó; no así al interior y a la FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) que aduce no tener forma de pagar esos aumentos con los subsidios nacionales actuales. Si bien se mantenía la disposición a dialogar, Nación no dio repuestas al planteo", expresó el secretario general de UTA, Héctor Maldonado. Hoy al mediodía se había convocado a una reunión entre partes con la mediación de Transporte pero fracasó.

"En el acuerdo vigente, las provincias deben aportar el 60% de los subsidios y en la provincia, el gobierno cumple con su parte. San Juan va a opinar en COFETRA, seguramente, en el ámbito político. En cuanto a los choferes, acataremos lo que se defina este mediodía: hacer el paro o levantar la medida ya que los compañeros no son ajenos a la problemática salarial. Hay que solucionar el aspecto salarial y firmar el mismo acuerdo que en AMBA. Las cámaras empresarias en San Juan, nucleadas en FATAP, nos dicen que si no reciben más subsidios nacionales no podrán suscribir el acuerdo", había detallado más temprano en radio AM1020.

El reclamo salarial

El gremio de los choferes de colectivos acordó un sueldo básico conformado de $150.000 y el pago por única vez de una gratificación “no remunerativa, regular ni habitual” de 40 mil pesos en dos cuotas de 15 mil y una de 10 mil pesos.

Este es el esquema salarial:

Octubre: $165.000

Noviembre: $180.00

Diciembre: $200.000