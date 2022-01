Hoteleros y gastronómicos, golpeados por los contagios en el personal y la suspensión de eventos

martes, 11 de enero de 2022 22:00

Tras el comienzo del año y el avance de la tercera ola de coronavirus, marcada principalmente por la variante Ómicron, en San Juan hoteleros y gastronómicos se volvieron a ver perjudicados por la cantidad de contagios en el personal y las medidas sanitarias tomadas.

Al respecto, Favio Nievas, presidente de la Cámara Hotelera de San Juan, confirmó a Diario La Provincia SJ que ya se dieron situaciones en las que algunos locales no pudieron abrir, ya que no cuentan con la cantidad de personal mínimo por ser casos positivos de Covid-19.

"Lo que peligran son las empresas cuando no facturan, ahí se empiezan a caer y después de haber estado un año y medio mal, y tomamos aire, otra vez nos hundimos (...) Ahora también con los contagios dentro del personal, hay empresas que tienen que cerrar porque no se pueden abastecer con los empleados que tienen. Tampoco podemos salir a buscar más empleados porque es un gasto que en este momento no estamos en condiciones de asumir. Todo lleva a una situación de quebranto que es muy triste", indicó Nievas a este medio.

Y agregó: "Lo mismo está pasando en la gastronomía, hemos tenido establecimientos la semana pasada que han tenido que cerrar porque no llegaban a tener la cantidad de personal mínimo para abrir un local".

En medio de la crudeza de la realidad que viven, el empresario aseguró que los primeros en verse perjudicados tras las medidas de suspensión de eventos, fueron los hoteles urbanos ubicados en la ciudad de San Juan, ya que eran esos los que recepcionaban turismo de reuniones, empresarial y de eventos.

"Nos hemos visto extremadamente perjudicados porque al haber estado con todo tipo de reservas y de un día para el otro que se caigan así es muy complicado, no hay como reemplazar esto. Nosotros necesitamos tener abiertos nuestros canales de venta para hacerlas con anticipación. En mi caso particular perdí el 85% de ser reservas desde acá a marzo", aseguró.

En las últimas horas se conoció que son más de 1.600 reservas diarias que se caen en estos hoteles, y por eso se aguarda tener una reunión con el Gobierno provincial para tratar posibles reversiones.

"Estamos muy agobiados porque hace 15 días atrás estábamos hablando de tomar más gente para trabajar, que teníamos un calendario buenísimo, estábamos contentos y hoy todo lo contrario. Nos deja en una situación de inestabilidad muy grande, sobretodo sin saber a dónde vamos porque no hay reprogramaciones", cerró Nievas.