Todos por Rodolfo Dallazuana: lanzaron una campaña para ayudar al querido veterinario

Lleva casi 40 años ejerciendo la profesión y miles de animales que pasaron por sus manos. Para muchos es el "ángel" de las mascotas y sus dueños ven en él al "salvador". Rodolfo Dallazuana, es un reconocido veterinario de Capital que ejerce su labor 100% de corazón y sin pretensiones económicas. Por eso es muy querido por muchos sanjuaninos, especialmente por proteccionistas que rescatan a callejeritos para que él los atienda, en muchos casos sin cobrar nada.

Por eso es que muchos de los que recibieron alguna vez su mano no dudaron en sumarse a una iniciativa solidaria para agradecerle de una manera muy especial: juntando dinero para ayudarlo con las cosas que más necesita en la veterinaria.

"Se me ocurrió hacer una colecta porque fui la semana pasada a llevar unos animalitos y él cobra muy poquito por su trabajo, pese a que vive de eso. No quiere recibir dinero por eso queremos regalarle cosas que él necesita", comenzó explicando Jimena Soto, la ideóloga de la movida solidaria, a Diario La Provincia SJ.

Ella ama los animales y por eso hoy tiene 8 perros y 6 gatos. Al médico lo conoció en el 2017 cuando llevó su perrito para que lo atendiera y a partir de ahí se convirtió en el "veterinario de cabecera". Hace unos días ella llevó 2 callejeritos del barrio, uno con cáncer y otro que fue atacado por otros animales. En esa ocasión, como ya había hecho varias veces, él cobró una módica suma que era insignificante en comparación a todo lo que hizo. Por eso ella decidió iniciar la campaña.

"Nos habían hablado muchísimo de él, que era un ángel, un ser especial. Y es así, tal cual. Cada vez que pasa algo con una situación de emergencia, él no cobra nada, no quiere recibir nada más de lo básico", explicó el motivo que la llevó a lanzar la campaña y agregó: "se merece todo, te cuida el bolsillo".

En apenas 24 horas la campaña solidaria empezó a encaminarse de manera exitosa. Pudieron juntar casi 10 mil pesos con depósito en la cuenta destinada para esto. "Me di cuenta que lo quieren muchísimo porque en 10 minutos la publicación tuvo más de 100 reacciones. Cada persona que se agrega cuenta su historia de que él salvó a su perro o gato. Cuentan que él nunca cobró o no quiere cobrar. Atiende al animal y muchos le dejan dinero escondido porque él no lo acepta de otra forma", agregó.

La fecha límite para las donaciones tanto de dinero o de insumos veterinarios es el 20 de septiembre. Ahí se verá qué le compran para su local.

Rodolfo Dallazuana ejerce esta profesión desde hace más de 30 años. En el 2017, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan lo distinguió como vecino ilustre de la Capital.

Estudió la carrera en Santa Fe, y tras atender ad honorem durante un tiempo en el hospital veterinario de aquella provincia volvió a su tierra natal. Ocupó varios locales, siempre por la misma zona, y cuando sus padres enfermaron decidió instalarse en la casa paterna para poder cuidarlos. Fue así como instaló la Veterinaria Mayo a dos cuadras del Estadio Aldo Cantoni.