"Está en riesgo": un sanjuanino pelea por vivir tras ser atropellado y abandonado

lunes, 6 de septiembre de 2021 20:24

Esperanza y oraciones son las que movilizan a la familia y amigos de Mario Araya (41), un joven trabajador de comercio que fue atropellado cuando circulaba en su moto por la zona de calles Mendoza y Saavedra, en el departamento Chimbas. Quedó en estado delicado y encara una pelea día a día para recuperarse.

Si bien en un primer momento se supo que lo embistieron y se dieron a la fuga, la esposa de Mario, Carolina Arroyo contó a Diario La Provincia SJ que el presunto conductor que participó del choque se presentó en la Policía y quedó a disposición de la investigación. "Me lo confirmaron un amigo de mi esposo, ya que estoy concentrada en Mario y no he ido a la comisaría", destacó.

Sobre el estado de salud de su esposo, que es papá de dos hijos, dijo: "está delicado. Tiene problemas en los pulmones, ocasionados por el impacto contra el vehículo. Tiene asistencia respiratoria mecánica y está en terapia intensiva en el Hospital Rawson".

Mario atraviesa un "día a día" en su cuadro: "su vida está riesgo, me han dicho hoy los médicos. Sólo esperamos que pueda salir y recuperarse. Les pido que recen mucho por él".