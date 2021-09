Medicina Sanitaria endurece los controles y ya intervino en otro local tras una denuncia

viernes, 24 de septiembre de 2021 13:06

Primero fue un supermercado céntrico que vendía queso vencido. Luego la venta de embutidos callejeros de dudosa procedencia que intoxicó a un menor. Y ahora un local de venta de comida fue visitado por personal de Salud Pública ante la denuncia de un gusano en una ensalada césar.

En este escenario, desde Medicina Sanitaria de Salud Pública endurecieron los controles y destacaron que durante la pandemia, la situación de venta de alimentos no estuvo alterada pero en esta nueva etapa empezaron a surgir situaciones que ya fueron observadas oficialmente.

"Con estas condiciones este caso es el segundo en una semana pero en un año son más. Pero con la pandemia no ha pasado tanto. La pandemia dejó sin trabajo a mucha gente y también disminuyó este tipo de infracciones de alimentos. Pero ahora están habiendo muchos más", comenzó explicando Roque Elizondo, responsable de Medicina Sanitaria, a Diario La Provincia SJ.

Este viernes un local fue visitado por Salud Pública a partir de un video que les llegó a su poder con una denuncia en el que mostraba un gusano en una ensalada. "Ésa fue una queja puntual que enviaron. Es un lugar de venta de comidas habilitada. La persona sabía que estaba denunciada pero no sabía de donde salió el gusano", detalló Elizondo subrayando que tras una revisión vieron que "el resto de la cocina estaba en buenas condiciones" y no había ensalada en exposición para la venta.

Los controles de Salud Pública son constantes durante todo el año. Si bien ahora estos 2 casos se han visibilizado públicamente, el funcionario aseguró que se da varias veces en todo el territorio de la provincia por eso es que buscan estar atentos y piden a la sociedad que denuncie.

Uno de los casos que más preocupación generó en esta cartera sanitaria fue el que se vio esta semana con un niño de 5 años que tuvo que ser internado al ser diagnosticado con Síndrome Urémico Hemolítico, una enfermedad que hace dos años no se registraba en San Juan. La causa fue el consumo de un fiambre casero, en mal estado de conservación y/o elaboración.

"Ahora con esta problemática que tuvimos con el chico que se intoxicó hemos apuntado más a los vendedores ambulantes que aumentaron y proliferaron en toda la provincia vendiendo alimentos en la calle que en este caso son quesos de carne y salamines. Son de dudosa procedencia porque no tiene establecimiento que los elabore. Además no están inscriptos, no tienen fecha de elaboración ni de vencimiento. No tiene identificación", apuntó.

Por eso, ahora se salió a las calles a controlar y directamente se procede a decomisar el producto, sin vueltas ni rodeos. "Si fuera en un negocio puede haber una denuncia. Si vas a un almacén de barrio, vamos con la denuncia, te muestran el producto y listo. En ese caso constatamos si está en buen estado, vemos fecha de elaboración, establecimiento y actuamos. Pero estos otros casos que hemos sacado de circulación es porque no tiene nada", señaló.

Roque Elizondo resaltó que ésta "es una situación preocupante" porque han proliferado los locales en todo el Gran San Juan. Los puestos callejeros se ubican en cruces de calles de mucha circulación de Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia, entre otros departamentos.

"Necesitamos que la gente entienda que no debe comprar los alimentos en la calle y más cuando son de dudosas procedencia", finalizó.