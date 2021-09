Sofía Lloveras: "es una agresión desmedida de corporaciones que se unen para atacar el posteo de una mujer"

miércoles, 22 de septiembre de 2021 19:00

Agredida. Así se siente por estas horas Sofía Lloveras a raíz de la repercusión que recibió tras el posteo que hizo este martes en las redes sociales. La vicepresidenta del Foro de Abogados se había expresado en su cuenta privada de Instagram y Facebook con un texto en el que rescata la historia mitológica de Almiro. Lo que más revuelo generó fue el remate del texto en el que escribió que producto de la copulación de este personaje mitológico y una tortuga "surgieron los empleados de los poderes del estado y la gente de servicio al cliente".

Tras esto, se expresaron con textos de repudio tanto Marcelo Álvarez, presidente del Foro de Abogados, como la Unión Judicial y la Corte de Justicia. En todos los casos, defendieron a la figura de los empleados estatales y marcaron negativamente los dichos por Lloveras.

En este contexto, Sofía Lloveras aseguró que lo que está viviendo "es una agresión desmedida de corporaciones que se sienten tocadas y se unen para atacar el posteo de una mujer que ha hecho en su cuenta privada". Luego destacó que no se dirigió "específicamente a nadie, en general, sino a la lentitud en los poderes del estado".

"Me parece exagerada la actitud, si esto hubiera sido un posteo de un hombre, sería distinto. De hecho he visto muchos con comentarios más duros y agresivos en sus cuentas sociales y nadie se alarmó", expresó la vicepresidenta del Foro a Diario La Provincia SJ.

Luego destacó que ella es "mujer en una provincia que está mal visto que las mujeres hagan este tipo de humoradas. La ironía molesta, decir que los empleados del poderes del Estado trabajan lento".

El texto que publicó en realidad había sido extraído de las redes sociales y compartido en su muro personal, donde tiene pocos amigos. Y se vio sorprendida por la repercusión que alcanzó. "Salen ahora a poner este tipo de freno y advertirte que te cayes, que no visibilices los problemas concretos y reales que hay en vez de ocuparse en mejorar y que la sociedad no tenga esta percepción de la lentitud... se ofenden y toman una actitud con represalia exagerado, con una agresión desproporcionada", apuntó.

Aún Lloveras no ha tenido una reunión con la mesa directiva del Foro, éstas suelen ser los martes, y tampoco tenía tenía agenda para la orden de hoy ni de mañana, sino recién para el viernes. Por ende no han podido hablar de todo lo ocurrido. Más allá de eso, asegura que ha tenido una buena cantidad de mensajes de apoyo en este momento.

"Tengo comunicación constante con mi equipo como la mayoría de los colegas que me hicieron llegar el apoyo e incluso de empleados del Poder Judicial, por las agresiones desmedidas y casi de una corporación machista. En ese sentido estoy muy tranquila y respaldada. No es nada que no hubiera dicho personal y de frente a los empleados de tribunales o de otros poderes del Estado", aseguró.

Lloveras aseguró que esto que piensa ya lo había transmitido por escrito en los resultados de las encuestas donde los matriculados hablan de la mala atención. "Hay empleados buenos, malos, hay gente que hace bien su trabajo y otros no. Es una percepción de la sociedad de cómo funciona los poderes del Estado, que es lenta", apuntó.

Finalmente destacó que "la realidad fue una humorada, fue una forma divertida de mostrar un problema real" que hizo en "la red social privada" como parte de la "libertad de expresión que tenemos todos los ciudadanos con la tranquilidad que me dirijo en general sin ser irrespetuosos con nadie".