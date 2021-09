Más de 12 mil jóvenes sanjuaninos habilitados para votar: "si podemos elegir, podemos cambiar el futuro"

sábado, 11 de septiembre de 2021 17:59

Este domingo se vive una nueva jornada de democracia en todo el territorio nacional y así es como según se difundió desde el gobierno provincial, 579.913 sanjuaninos emitirán su voto en 1.728 mesas desplegadas en todos los departamentos.

Este año, al ser una elección atravesada por la pandemia, muchos electores cambiaron su lugar de votación para evitar aglomeraciones y es así, como hay cerca de 500 mesas más que años anteriores en San Juan.

Específicamente según los datos aportados por la Justicia Federal con competencia electoral, en San Juan el "voto joven" representa aproximadamente un 2% del padrón total. En este sentido, Diario La Provincia pudo saber que son más de 12.600 los chicos menores de 18 años que están en condiciones de sufragar y forman parte del padrón electoral.

En todo el territorio argentino, según los datos arrojados por la Cámara Nacional Electoral, son 860 mil adolescentes de 16 y 17 años empadronados, lo cual representa un 2,5% del total del padrón. En este sentido, Buenos Aires lidera el ranking de jóvenes votantes con 333.342 empadronados, le sigue Córdoba con 72.459 electores y en tercer lugar la provincia de Santa Fe con 63.022 electoral habilitados para votar.

El denominado "voto joven" siempre fue el que estuvo en la mira de todos desde su aprobación en 2012 ya que si bien están obligados a ir a votar, no son sancionados quienes elijan no acercarse a ejercer su derecho y deber. En este sentido, el centro de comentarios entre los argentinos siempre fue la pregunta de si los chicos de 16 y 17 años están preparados para tal responsabilidad.

Diario La Provincia, mantuvo diálogo con uno de los jóvenes sanjuaninos que votan por primera vez este domingo, quien hizo un sondeo de cómo vive la juventud estas elecciones, también envuelta por una pandemia.

Ignacio Arias, es un sanjuanino de 17 años, estudiante de 5to año de Automotores de la escuela Boero, viene de familia de clase media y trabajadora. El joven vota por primera vez y al respecto afirmó: "puedo no hacerlo pero elijo hacerlo. Particularmente me intereso mucho sobre las propuestas políticas, pero es real que una gran parte de los chicos ni siquiera sabe qué se vota este domingo".

"Me siento nervioso por ser la primera vez en que puedo emitir mi voto y poder hacerlo significa una presión pensando en todo lo que le constó al país tener democracia, ser libres para elegir y eso es lo que no entienden muchos jóvenes. Creo que hace falta un poco más de insistencia en las escuelas para prepararlos e inculcarles esa importancia que por ahí no la tienen en sus casas", expresó Ignacio.

El joven cerró asegurando que "es importante que no nos quedemos sin ir a votar, que intentemos cambiar en algo. Si todos tiramos para ese lado vamos a lograr el cambio pero el problema es que este pensamiento no es el de la mayoría". A su vez agregó: "Los de mi edad muchos piensan en dejar pasar la oportunidad y votar en las elecciones presidenciales y otros creen que poniendo el voto en blanco, safan. Saber que podemos elegir, es saber que podemos cambiar nuestro futuro", afirmó.