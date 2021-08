Marcela Podda superó el coronavirus pero le quedó una secuela

lunes, 23 de agosto de 2021 13:22

Marcela Podda volvió este lunes a la conducción de "Buena Gente", el programa que encabeza con Gustavo Toledano y Sebastián Caruso en AM1020. Fue después de superar el coronavirus, que la afectó durante 2 semanas.

La conductora fue recibida con muchos mensajes de bienvenida de los oyentes que dejaron a través de las vías de comunicación y a partir de esto ella relató lo que ocurrió. "Como a tantas otras personas me dio COVID", comenzó contando Podda quien destacó que el viernes pasado tuvo una corta salida al aire contando esto y que ahora ya lo puede hacer desde el mismo estudio de la radio.

Marcela destacó que más allá de los propios síntomas del coronavirus, que terminan achacando a muchos afectados, en el caso de ella agradeció a la vida poder contarlo y que sólo haya quedado en una experiencia y no con consecuencias mayores.

A partir de esto contó que ya está en el ruedo pero con una secuela inesperada. Es que aún sigue con la "voz nasal" y congestionada. "Me dijeron que es cuestión de tiempo y que me arme de paciencia porque va para largo, es el tono nasal", destacó bromeando con las letras que ya no puede pronunciar bien porque devela lo que le está pasando.

"Uno en estas situaciones agradece haber podido salir adelante y que no haya pasado a mayores", expresó no sólo sobre su estado de salud sino también de su entorno familiar que no tuvieron consecuencias mayores.