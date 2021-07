"Murió pobre y su familia pasó muchas necesidades", la revelación de un descendiente de Narciso Laprida

viernes, 9 de julio de 2021 08:31

Federico Laprida es descendiente del prócer sanjuanino Francisco Narciso Laprida y llegó a San Juan hace un par de años para participar de los actos del Bicentenario de la Independencia y de los homenajes al presidente del Congreso de Tucumán. En esa oportunidad resaltó los valores que movilizaron al joven diputado sanjuanino en 1816 y expresó su admiración por los esfuerzos que realizó para trabajar por sus ideas de libertad en contexto lleno de dificultades.

"Para nosotros es muy emotivo estar acá en San Juan la tierra de mis ancestros y festejar el Bicentenario de la Independencia en la tierra de Francisco Laprida. Los diputados sanjuaninos tuvieron tanto que ver con nuestra independencia, yo diría que fueron los más importantes porque llevaban la instrucción de San Martín de declarar la independencia. Fray Justo Santa María de Oro y Francisco Laprida fueron causales de un hecho histórico que cambió la vida”, dijo el descendiente de Francisco Laprida en una entrevista que brindó en el 2016 a Diario La Provincia.

Federico Laprida puso en valor diferentes gestos y decisiones que Francisco Laprida adoptó en su vida política. "Laprida fue un hombre muy íntegro y con valores democráticos muy claros. Él objetó su propia elección porque no había votado uno de los barrios. No aceptar honores y jugó la vida. Murió pobre y su mujer con sus hijos pasaron muchas necesidades. Hay que trasladar esos valores a la actualidad. Fue un hombre que rehusó ser el recaudador de impuestos de la Ciudad de San Juan porque no tenía bienes suficientes para garantizar lo que él llamó en su renuncia "esos sagrados dinero del pueblo”. Muchas de estas cosas se han perdido”, comentó.

"Uno debe pensar lo que fue la vida de esta gente. Laprida fue presidente del congreso de Tucumán cuando tenía 29 años y murió a los 42. Fue una vida muy corta y fecunda. Laprida fue dos veces gobernador y ministro. Lo que a uno le impacta son los sacrificios que hizo. Un viaje a Buenos Aires demandaba meses, durmiendo a la intemperie y dejando en San Juan a Micaela Sánchez de Loria con tres chicos. Fueron sacrificios muy grandes los que hacían estas personas por una idea de país, relató Federico Laprida.

Por último, el descendiente del prócer sanjuanino, señaló que transmite a sus hijos los valores y la historia de Francisco Laprida. "Tengo siete hijos y trato de inculcarle el culto a Laprida que es un prócer conocido y olvidado en el país. Mi padre me hablaba de Laprida y de su obra. Esperamos mantener sus valores para las próximas generaciones”, concluyó.