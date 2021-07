Coronavirus en San Juan: quieren sumar un vacunatorio móvil para llegar a zonas alejadas

lunes, 5 de julio de 2021 13:25

En pleno trabajo con grupos desde los 18 años y con opciones de AutoVac además de nuevos centros de vacunación, Salud Pública busca sumar una nueva forma de llegar a sanjuaninos con las dosis de vacunas contra coronavirus.

De acuerdo a lo que la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando destacó a radio Estación Claridad "debemos lograr accesibilidad a quienes no se han inscripto o colocado la vacuna. Trabajamos en operativos con un vacunatorio móvil para acceder a lugares que no se ha llegado. Además, poder sacar dudas a quienes aún no están convencidos sobre la vacuna pero sienten el compromiso social de hacerlo".

Con la modalidad móvil, se buscará abarcar localidades distanciadas dentro de departamentos alejados, especialmente.

Señaló que el próposito es "tener más del 70% de la población vacunada para lograr la inmunidad de rebaño ante nuevas variantes más contagiosas. Tiene que ver no sólo con no llegar a internación crítica sino a generar anticuerpos para defenderse. Apunta a trabajar a futuro en una normalidad diferente. Miramos a los países europeos que pudieron trabajar en vacunas, testeos y tomar previsiones con la tercer ola".

Con 380.300 vacunas aplicadas entre 1º y 2º dosis en San Juan, la funcionaria explicó que "tenemos aún una curva alta de contagios de coronavirus en San Juan. El promedio diario va a 400 a 440 personas y nos queda un largo julio".