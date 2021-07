Destacan una actitud de tranquilidad en los padres, ante la vuelta a las aulas en San Juan

sábado, 31 de julio de 2021 08:25

El próximo lunes 2 de agosto comienza el segundo cuatrimestre de clases con las vuelta a las aulas de los alumnos en San Juan, manteniendo la modalidad de burbujas, en medio de lo que es un escenario que se encamina a la presencialidad total. Con docentes y padres vacunados, las emociones son diferentes a las manifestadas en los últimos meses y desde Salud Mental ya las analizan.

“En las cuestiones clínicas y demandas, se escucha que realmente hay bastantes expectativas en la vuelta, y mucho deseo del regreso a clases tanto de los alumnos como de los padres y docentes. Los docentes han tenido un arduo trabajo en el último periodo en coordinan actividades en función de la posibilidad de ir”, señaló Cecilia Truiz, responsable del área de Salud Mental de Salud Pública, a Diario La Provincia SJ.

Tras vivir un proceso de varios cambios de modalidades escolares, los chicos presentaron manifestaciones emocionales que ahora podrían cambiar con el regreso a las aulas y al vínculo con sus pares.

“Hay diferencias en las manifestaciones, en los más chiquitos se ha visto más hiperactividad, dificultades en el sueño, desorganización en la rutina, propias de no tener horarios. La escuela es un organizador muy importante, el régimen escolar es muy importante en la vida de un niño, entonces todo lo que no tenga esa estructura empieza a alterar el resto del orden del día. Y es el tiempo en el que están ávidos de saber, de incorporar cosas. Cuando hay chicos que no han tenido recursos fuera de las escuelas, están muy desprotegidos fuera de las instituciones”, contó Turiz.

Con respecto a los adolescentes, agregó: “la vuelta al cursado, al contacto con otros, empieza a producir aplacamiento y cierta sensación de bienestar y alivio. Hay un pedido de volver, una necesidad de los chicos de volver a estar con otros. Es muy importante para los rituales cierres que tengan la presencialidad y que puedan hacerlo en conjunto con sus compañeros, tanto para la finalización de nivel inicial, como en primaria y secundaria”.

En este escenario, se espera que el proceso de aprendizaje sea mucho más amable para los padres y niños también. “Esta garantía de que lo mismo se iba a pasar de año, de cualquier manera, que hubo el año pasado, también se naturalizaba para los padres. Había otras prioridades ya que se estaba en un año muy distinto. Este año se vuelve a eso de tener que dar cuenta de los conocimientos y presentarse a exámenes que está muy bien pero que hay que tener en cuenta que este año ha tenidos sus particularidades y emocionalmente nos atraviesa desde diferentes variables”, sostuvo la referente.

La profesional indicó que para lograr ese estado de tranquilidad, colaboró que se haya avanzado en el plan de vacunación contra el Covid-19, como así también el paso el tiempo en que la vacuna hace efecto. "Hay cierto registro de tranquilidad generalizada que es lo que se ve un poco en la calle y diferentes espacios. Sin dudas un padre más tranquilo va a poder transmitir esa tranquilidad porque, sobre todo en niños pequeños, como transita las emociones, tiene que ver con el estado del padre, nosotros somos los que podemos asustarlos o no, el referente es el más importante”, dijo Turiz.

“Los trabajadores esenciales vienen trabajando, los primeros años de encuentro con la pandemia fue presencial, en cambio los docentes tuvieron en la primera mitad de este año, este encuentro. Ahora, lo viven habiéndolo transitado, con la confirmación de que es posible, entiendo de que van volver con tranquilidad en cuanto que es un camino parcialmente conocido, en marzo era un enigma que iba a pasar”, finalizó.