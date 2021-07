"Todo lo que haga el padre Leonardo Pons es ilícito", aseguró monseñor Carlos María Domínguez

domingo, 25 de julio de 2021 10:45

Contundente y sin rodeos. Así se expresó monseñor Carlos María Dominguez a los fieles. El representante de la iglesia católica en San Juan se mostró dolido por la decisión de quien se desempeñó como vicario de la parroquia María Madre de Dios, en el barrio Aramburu, Leonardo Pons, y aclaró que éste no se cambió "de habitación" como había expresado a través de los medios, sino que se "cambió de casa".

El obispo auxiliar de San Juan tuvo un encuentro con la comunidad del barrio y apeló a la unidad para salir adelante pero además les pidió que no sean engañados.

"Ustedes como comunidad parroquial han sentido un simbronazo: la decisión del padre Leonardo Pons. Mi presencia es acompañarlos y estar junto a ustedes para acompañarlos en este momento de confusión, de perplejidad. Decirles una palabra de aliento. No vamos a poner en tela de juicio la palabra del padre Leonardo que fue muy buen sacerdote", comenzó expresando Dominguez.

Padre Leonardo Pons

Luego aclaró que lo que él hizo fue una "decisión personal que ha tocado a muchas personas" y destacó que "el afecto al padre Leonardo debe ser intocable, eso no se pone en tela de juicio. Su decisión es personal. Motivado por ciertas circunstancias que no viene al caso exponerlas".

"Como maestro de la fe en la diócesis tengo que mostrarles la verdad y prevenirlos del horror. El padre Leonardo no se cambió de habitación sino de casa, tristemente. Sigue siendo sacerdote porque recibió los sacramentos para siempre pero los sacramentos de la iglesia que él se pasó no son iguales, no tiene el mismo significado que para nosotros. Todo lo que él haga es ilícito desde el punto de vista canónico y para el fiel que los recibe es inválido", agregó.

El obispo auxiliar destacó que "las misas que hace él no le vale a ustedes como precepto dominical porque tienen otra concepción los anglicanos de la eucaristía, no es lo mismo con otro nombre".

"Me gustaría que mantuviesen la fe de nuestra iglesia en la que nacieron y que esto no sea causa de división para la comunidad", agregó destacando que "es entendible" que la comunidad "sufra" y pidió: "traten de conservar la unidad con el vinculo de la paz, no sirve como pasaba en la antiguedad las divisiones, que también destruyen".