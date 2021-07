Boliches de San Juan en contra de que los bares regalen una cerveza a los vacunados

viernes, 23 de julio de 2021 08:00

La Cámara de Boliches se manifestó en contra de que los bares en San Juan regalen una "pinta" de cerveza a los sanjuaninos que certifiquen que están vacunados, como forma de incentivar la vacunación. Alberto Olivera, quien preside dicha Cámara y lleva 23 años en el rubro, aseguró que en años anteriores cualquier medida que hacían los boliches sanjuaninos alentando el consumo de alcohol era motivo de multas e incluso clausuras.

"No estoy de acuerdo que se hayan hecho campañas para que la gente vayas a tomar cerveza cuando años anteriores por ese mismo motivo eramos clausurados. A nosotros nos incentivaron a no estimular el consumo del alcohol y ahora a ellos se los incentiva públicamente. Se que va a molestar esto que digo que ya me han matado demasiado, que me peguen otra vez más, no importa", señaló Olivera a Diario La Provincia SJ.

El empresario destacó que este tema muchas veces es puesto en común con los colegas y recordó que antes cuando desde un boliche ponía un pasacalle de una fiesta alentando el consumo, la Policía le hacía una contravensión.

"Ahora se incentiva que salgan de caravana y vayan a tomar cerveza", lamentó subrayando: "en su momento hemos sido castigados y no deberíamos haber sido castigados".

"Sólo pedimos que el día que pidamos algo, alguna campaña con el alcohol no sea tan mal vista. Nuestro rubro está acostumbrado a trabajar con alcohol, no lo hacemos con golosina. Es el alcohol y el baile. Tuvimos que reinsertarnos en el rubro gastronómicos pero muchos no se han reinventado", pidió.

Actualmente, de los 31 locales que hay en San Juan, algunos ya cerraron definitivamente porque se fundieron o se reinventaron pero no les está yendo muy bien. "El 40% ya cerró, la mayoría son propietarios de boliches que alquilaban. Hay pocos propietarios, dueños de discoteca, la mayoría son inquilinos que no pudieron sostener la empresa y el 60% se mantiene en la cuerda floja. Lo peor es que la perspectiva de abrir es casi nula", lamentó.

Por otro lado lamentó que los sanjuaninos sean tan reacios a vacunanarse, porque mientras menos vacunados haya, más se complica la posibilidad de que se active la actividad. "El gobierno está teniendo resistencia de la población, todos los organismos deberían ir presionando para que la gente se vacune", subrayó.

Finalmente confesó que la situación de apertura la ve muy lejana: "quisiera ser optimista, el mundo está lejano. Francia y otros países que están más armados que nosotros no tienen un cambio como el que estamos necesitando y acostumbrados".