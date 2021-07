ATSA inició el paro con el personal de Salud: "el salario hoy está por debajo de la linea de pobreza"

viernes, 23 de julio de 2021 09:13

Este viernes comenzó el paro en el sector de la sanidad en reclamo de una recomposición salarial por parte de las clínicas y sanatorios privados. Según indicó Alfredo Duarte, secretario general de ATSA San Juan, la medida de fuerza es en consonancia con la que se realiza a nivel nacional y consta de 4 horas de paro, garantizando las guardias mínimas.

"Se resolvió esto atentos a que no tuvimos respuestas de discutir en paritaria, porque está vencido el acuerdo 2021 para actualizar el salario. Se mantuvieron reuniones en Buenos Aires tanto privado como pública y no hubo acuerdos. Buscamos actualizar los sueldos a la realidad actual, del 45%. Siempre se acuerda de forma escalonada pero no hemos tenido respuesta a partir de la intransigencia de quienes manejan el sistema de salud en el país", señaló Duarte en radio Colón.

Luego indicó que la modalidad establecida quedó abierta a la situación de cada provincia. En San Juan encabezarán manifestaciones este viernes en la mañana en diferentes centros asistenciales y en los sanatorios más importantes. De esta forma aspiran a que con este tipo de medidas, el sector privado atienda el reclamo.

"El salario hoy está por debajo de la linea de pobreza y se hace difícil actualizar los sueldos. Nuestra máxima aspiración es llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta la complejidad de la salud", finalizó.