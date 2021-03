Unen voluntades para ayudar a las 7 familias que pueblan "Casas Viejas" en Caucete

martes, 2 de marzo de 2021 18:14

"Casas Viejas" es un paraje que sigue desafiando al tiempo y al progreso en Caucete. Alejados de los centros urbanos y con su escuela como centro socializador, son 7 las familias que permanecen allí dedicados a la cría de cabras y de ganado vacuno para consumo y para venta.

Conocedores de la realidad de esta comunidad a través de una docente que trabaja allí y trata de incentivarlos a tener una mejor calidad de vida, Vanesa Orozco y Lucas Abalos encaran una campaña solidaria para visitarlos y llevarles lo que necesitan; es decir todo aquello que les resulte realmente de provecho.

A través de la docente, supieron que las 7 familias viven en ranchos, algunos de ellos ni siquiera tienen puertas. Carecen de agua potable; van a vertientes para buscarla y análisis demostraron que está contaminada por, por ejemplo, material fecal de animales. Por otro lado, tienen luz gracias a paneles solares que están instalados allí pero su capacidad no soporta la demanda eléctrica de una heladera ni un freezer. Además, todo lo que cocinan lo hacen al fuego. La comunicación con el exterior es sólo por la red ministerial.

Para poder comprar lo que necesitan, viajan 6 horas a caballo a Bermejo, precisamente a San Expedito. En colectivo se trasladan de allí a la ciudad de Caucete para comprar los alimentos no perecederos para todo el mes. Para atenderse por problemas de salud, también van a la salita sanitaria que está en Bermejo; ya que no tienen asistencia en Casas Viejas. En caso que no haya allí quien los reciban, deben ir a Caucete.

Para poder darles esa mano que tanto valoran y necesitan y de acuerdo a lo relevado, están reuniendo:

Ropa para nena y adolescente: talles 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 36

Ropa para nene y varón adolescente: talles 10, 12, 14, 16

Ropa para mujer y hombre adultos: talles 38, 40 y 42

También se necesita:

- Frazadas

- Juguetes

- Alimentos no perecederos

- Útiles Escolares

- Libros, revistas

- Gasas, algodón, alcohol, alcohol en gel, agua oxigenada, curitas y todo lo que puede formar un botiquín de auxilios

- Lavandina, elementos para higiene personal

- Nylon de tamaño

Los números para coordinar la entrega de donaciones son: 264-4046036 y 264- 5892515. La campaña solidaria partirá el próximo 14 de marzo llevando también muebles, camas, colchones y una heladera que estará en la escuela.