Agus, la sanjuanina que necesita urgente un trasplante de riñón: "quiero cambiar la ley"

Agustina Silva sigue luchando y a su potente energía y ganas de vivir, se suma su compromiso por promover la donación de órganos y que se contemple la posibilidad de modificar los requisitos para las donaciones entre personas vivas. En ese sentido, la joven sanjuanina que padece glomerulonefritis focal segmentada desde 2017 y lleva 2 años en hemodiálisis y 7 meses en diálisis peritoneal quiere que se conozca de qué se trata la propuesta, mientras aguarda un trasplante urgente. Su caso se viralizó en los últimos días y recibió muchas muestras de apoyo.

"En este último tiempo mis resultados se descontrolaron y mis síntomas también. Me ayudarían compartiendo para que más personas sepan de este caso pero más me ayudan por qué el país en el que vivimos no permite la donación entre personas que no se conocen. Si así es. Únicamente que tengan un parentesco. Pero eso no me desánimo por el contrario habiendo tanta gente que quiere ser donante me da a pensar que podremos llegar lejos", destacó Agustina que afronta internaciones continuas y estuvo en terapia intensiva.

Agregó que "mi sueño es cambiar esa ley y que todos puedan ser donantes. Quizá no me toca a mí pero otra chica o chico te necesita.Cuando mi hermana me mostró esto (por la publicación viral pidiendo por un trasplante renal) nunca imaginé tanta repercusión, agradezco a los más de 300 que compartieron y ojalá sean muchos más. Hay que ganarle al sistema y a las enfermedades".

Su hermana María Eugenia Silva hizo el pedido desesperado al encontrarse Agus en una situación muy delicada. "No desconozco la ley, la situación legal. Hice esto en un acto de desesperación porque no quiero que mi hermana se muera. No es lucrar, buscar un órgano a cambio de algo. Mi intención es conscientizar sobre donación para mi hermana o quien fuera. No quiero que mi hermana se muera", expresó Maru a Diario La Provincia SJ, con la voz algo quebrada.

La joven contó que ella siempre dona sangre y es 0 positivo. Si bien es el mismo grupo que su hermana, no son compatibles para ser donante de un riñón.

"Lamentablemente en mi familia no somos compatibles con Agus. El primer paso para la compatibilidad es tener este grupo sanguíneo pero a la vez que una serie de estudios salgan favorables, para tratar de garantizar un trasplante exitoso. La idea es siempre preservar la salud del donante", agregó destacando que el "donante dona y tiene un nivel de vida al 100%".

Agustina transita un momento muy difícil. Se encuentra internada a la espera de que aparezca un donante y en esta espera su salud se deteriora. La única que es compatible de la familia es su mamá pero en septiembre pasado fue diagnosticada con cáncer y no puede ayudar a su hija.

"Es una situación angustiante, desgastante. Tiene que ser 0 positivo, ser sano y un abogado debe garantizar que esto es un acto voluntario y de corazón. Una vez que la justicia lo autoriza, se puede ir al trasplante", explicó.

Ante el mensaje que difundió Maru Silva, Inaisa emitió un comunicado que dice: "en ocasiones se difunden a través de los medios, casos de personas particulares que requieren un trasplante de órganos, muchos de los cuales circulan en primer lugar a través de las redes sociales. Si bien estos casos pueden sensibilizar a la comunidad sobre el tema, es fundamental aclarar siempre que el sistema de Donación y Trasplante de órganos funciona independientemente de esta mediatización de casos particulares. Un pedido de órganos para una persona particular a trávés de los medios no acelera la obtención de ese órgano".

Por otro lado, la entidad hizo alusión a la ley 27.447 en la que prohíbe la publicidad de pedidos de órganos, tejidos y células para personas determinadas, exceptuando aquellos casos en los que el individuo o sus familiares se manifiesten en forma pública, libre y voluntaria".