Encontraron al dueño de la perrita que se estaba dejando morir y aseguran una recuperación milagrosa

viernes, 12 de febrero de 2021 21:45

Este jueves Diario La Provincia SJ contaba la historia de Olivia, una perra ovejero alemán que se estaba dejando morir al no encontrar a sus dueños. Luego de que se viralizara su caso llegó la buena noticia: su familia la encontró y tuvo una recuperación milagrosa.

"Anoche, un Sr. llamado Miguel con mucha insistencia pedía por favor que dejarán ir a verla, ya VET 365 estaba por cerrar pero al ver la gravedad de la entonces "Olivia", esperaron a Miguel. La perra estuvo toda la tarde internada, desganada y como ausente, le ofrecían la comida más rica y nada. Al entrar Miguel a verla salió de su canil y empezó a comer y comer!", aseguró Marilú Garcés, la proteccionista que había viralizado la búsqueda.

El hombre no tiene redes sociales por lo que se demoró en encontrar a su perra. "Él estaba seguro que se trataba de "Maleva" una perra que el mismo había rescatado de un lugar donde vivía atada y luego no sabe si se perdió o se la robaron, y como no tiene redes sociales le resultaba difícil poder buscarla. Hoy otra vez la fue a visitar y otra vez lo mismo, escucha su voz y comienza a comer. Por ahora seguirá internada, hay que esperar los resultados de los análisis de hoy, y hacerle un examen en la vista, ya que se sospecha que no ve, no se sabe si por un golpe u otra cosa. Para darle el alta se necesita un diagnóstico para saber si hay algo que pueda causarle esos estados de ausencia", agregó Marilú.

La proteccionista no dudó en tildar de milagrosa la recuperación de la perra. "El milagro para "Maleva" sucedió! Pronto podrá volver a su casa y con sus afectos. Gracias a cada persona que compartió su historia, a los medios que se hicieron eco del pedido desesperado, a los que le hicieron reiki, a los que hicieron cadena de oración. El pedido llegó a Miguel que no tiene redes sociales pero toda esta cadena humana de ayuda hizo llegar el pedido de emergencia para salvar a su perrita".

"Nunca, nunca dejen de buscar a su perro cuando se pierda, en algún lugar debe estar pidiendo ayuda para volver a su casa", sentenció la proteccionista.