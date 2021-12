Tras el inicio de Red Tulum, ATAP se reunió con Tránsito y trabajarán sobre los cambios a partir de las quejas

martes, 7 de diciembre de 2021 08:04

Arrancó la Red Tulum y con éste el nuevo sistema de transporte público de pasajeros en San Juan. Para esta ocasión se distribuyó en líneas y troncales que permite llegar a más puntos de la provincia y descentralizar el movimiento.

Ricardo Salva, desde la ATAP, explicó que ahora se está haciendo un monitoreo de todas las líneas y en función de lo que Transporte "recepte como necesidad y se haya pasado inadvertido" se mejorará. Para ello, ayer hubo una reunión con Jorge Armendariz donde planteó las quejas planteadas por la gente en los primeros días de funcionamiento.

"Hay problemas con cartelera, líneas que no salieron con todas las unidades, distintos tipos de situaciones. Cada lugar una situación diferente y son cosas que hoy ya deben ser solucionadas. Están los inspectores de tránsito monitoreando", explicó Salva en radio Sarmiento.

El empresario explicó que uno de los problemas con los que se encontraron es la falta de señaléctica y también el poco tiempo que tuvieron los choferes para adaptarse al nuevo sistema. Al respecto destacó que "si bien hubo cursos de capacitación, no hubo tiempo para reconocer los recorridos porque trabajaron hasta el último día del viejo sistema en otra empresa".

Hasta el servicio anterior, se tenían 505 unidades en circulación y ahora son 542 en funcionamiento en los servicios urbanos. Es un número que responde a la expansión de la provincia. Vale destacar que muchos choferes fueron trasladados de una empresa a otra dependiendo de la UTE y considerando los nuevos recorridos y disposición de tramos.

"El Estado nos manifestó que comenzar con la Red Tulum no es el fin del proceso sino que se empieza el proceso y para ello se monitorea cada caso para ir mejorándolo. Esto no es un cambio que se da de un día para el otro sino que se va perfeccionando. Esto durará meses con los cambios y hay que tratar de brindar el mejor servicio posible", agregó subrayando que "cada empresa va solucionando las falencias que se dan en la marcha".

Uno de los problemas observados es que "mucha gente demoró a los choferes para preguntar distintas situaciones, cómo llegar a algunos lugares y de a poco van entendiendo cómo emprender el viaje". "En muchos casos se da que el chofer tampoco conoce y esto hay que resolverlo, es un cambio muy grande que merece un tiempo de adaptación y de lo usuarios", apuntó.

Beneficioso para todos

Ricardo Salva explicó que este nuevo sistema es muy beneficiario para todos porque permite llegar a más rincones de San Juan y a más barrios que antes no tenían acceso. "Este sistema de Red Tulum fue diseñado íntegramente por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Gobierno. Es un sistema nuevo de transporte pensando en el San Juan de 10 años más, las concesiones se dan a 10 años y hay muchos problemas que se presentaban como congestionamiento vehicular. Me parece que era necesario hacerlo", explicó Salva.

"Más allá de las cuestiones a resolver, no son cambios de un día para el otro, que se hace y está todo bien. Es normal que esto suceda. Esto es muy dinámico, muy técnico, hay que solucionar cuestiones de la dinámica de la gente, del gremio de los trabajadores. No se ajusta ni cambia de un día para el otro y todos felices. Es natural que existan quejas", finalizó subrayando que "el sistema pasado es el que estábamos acostumbrados, no el mejor".