Pía, candidata trans a Paisana: "mi objetivo es abrir puertas, salir adelante"

lunes, 6 de diciembre de 2021 09:36

Pía Indiana Giménez tiene 27 años y desde el viernes pasado vive un sueño. La joven es candidata a Paisana de la Fiesta de la Tradición y su presencia generó gran repercusión por ser trans. Es la primera vez que esta fiesta nacional cuenta con una chica trans y por eso su objetivo ahora es impulsar la inclusión, más allá si ella llega a ganar o no los atributos.

La candidata es profesional en estética, muy reconocida por su labor en Jáchal. Ésta es la primera vez que da ese paso de candidatearse para una fiesta provincial o nacional, lo que la llena de expectativas y sueños.

"Más allá si salga o no hay que apoyar a la comunidad LGBT", comenzó expresando la joven en radio Sarmiento y agregó que su objetivo es "tener más inclusión en cuanto a lo laboral, empezar a abrir puertas, caminos, cambiar mentalidades, hacer apertura de mentes en la sociedad".

La presencia de una candidata trans es insólito en Jáchal y eso generó revuelo en algunos sectores muy conservadores, sin embargo es mucho menos de lo pensado o esperado. "En su momento sí era un tema muy tabú. Era algo que la gente no hablaba ni decía. Surgieron muchas muertes porque hay gente que se asfixia en sí mismo, sin poder tener libertad de opinión ni de ser. Hoy está más aceptada la inclusión y hay un gran paso para adelante que se puede lograr y está más naturalizado", apuntó.

"Salga o no electa esto lo gané, ya viví la experiencia, pude abrir puertas, caminos, ser la voz de mucha gente de la comunidad que tiene sueños y metas. Básicamente fui una figura para ellos, eso me enorgullece y me pone feliz", expresó.

Pía destacó que "no sabía la controversia, la magnitud que iba a tener todo esto" pero de todo eso siente que está "aprendiendo día a día". Precisamente ese objetivo es el que la lleva por el camino de la paz y no los enfrentamientos: "no estoy para generar disputas sino que estoy para la apertura de mentes".

El viernes fueron presentadas las candidatas a Paisana y desde ese momento comenzaron a ser capacitadas en psicología, oratoria y modelaje, de la mano de un "gran equipo de trabajo" que apoya a cada chica y ayuda "para dar lo mejor".

"Mi objetivo es abrir puertas, salir adelante y demostrarle a todo el mundo que se puede llegar lejos. Llegar lejos en cuanto a lo laboral. Amo mi trabajo, amo hacerlo y lo tomo como mi cable a tierra. Es crecer en mi ambiente laboral", finalizó.