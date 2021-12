Pase Sanitario en San Juan: no se pedirá en las escuelas y las empresas no están obligadas a pedirlo

lunes, 13 de diciembre de 2021 07:51

Este domingo, el Gobierno Nacional anunció que a partir del 1 de enero se deberá acreditar la vacunación completa contra el Covid-19 para asistir a eventos masivos y actividades recreativas en lugares cerrados. La medida es de alcance nacional y abarcará a todas las personas mayores de 13 años y a las actividades consideradas de "alto riesgo epidemiológico y sanitario" debido a la concentración de personas en un mismo lugar.

A partir de esto, desde el ministerio de Salud de San Juan confirmaron que no se pedirá el Pase Sanitario en las escuelas. "No consideramos necesario. Pensamos esto claramente y de acuerdo a lo que analizamos en función de docentes vacunados y alumnos de esta franja etaria", comenzó explicando la ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, en radio Sarmiento.

En San Juan el 60% de los chicos de 3 a 11 años ya está vacunado mientras que la franja de 12 a 17 años ya alcanzó del 72% al 75% que se inmunizaron. Además los docentes ya alcanzaron casi el 100% de los vacunados.

"No es una vacuna obligatoria y por eso pedimos colaboración... es fundamental la educación, esto no debe ser un condicionante y no vamos a pedir el Pase Sanitario en las escuelas", subrayó.

Por otro lado aclaró que el uso de barbijo seguirá siendo obligatorio en toda la comunidad educativa dentro de las escuelas.

Pase sí, pase no

La ministra Venerando también aclaró que "por el momento las empresas no están obligados" a pedir a sus empleados que tengan ese Pase Sanitario. "Sugerimos que lo puedan solicitar si están más tranquilo en una empresa pero no es obligatorio... el ministerio de Salud no condiciona la exigencia laboral, para nada", subrayó.

Por otro lado, a quienes sí se les pedirá son a las personas que contraten servicios turísticos. "Dependen de las instituciones, las que están colaborando sobre todo con el turismo y viaje es un condicionante. Si hay alguna persona no vacunada en un contingente puede llegar a complicar la situación en el grupo. En esos casos lo estamos exigiendo", señaló Venerando.

"La vacuna previene la forma grave de la enfermedad y no el contagio", aclaró la ministra quien subrayó: "creemos y estamos convencidos que hay que evitar más contagios y esto se hace a través de la prevención. Hoy por hoy con la vacunación, barbijo y uso de alcohol se genera protección", subrayó.