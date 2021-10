Enfermera pide el respeto para los objetores de consciencia ante un aborto: "no vendería mis valores"

martes, 12 de octubre de 2021 12:25

Es objetora de consciencia y no quiso participar de un aborto en una clínica privada. Karen Balmaceda tiene 31 años de edad y hace 8 años ejerce la profesión de enfermera. Desde el 2018 su nombre está en la lista de objetores de consciencia de la provincia y el pasado 12 de septiembre se resistió a participar de una interrupción legal del embarazo. Considera que asistir en un quirófano es ser participe del acto.

"Yo estuve muy mal, es indignante, frustrante. Venimos de un año de trabajar muchísimo, porque la pandemia sacó muchas cosas. Para mi compañera fue peor porque ella fue obligada a hacer algo que no quería", explicó la enfermera en radio Sarmiento.

Karen asegura que la suspendieron 8 días porque no quiso participar del aborto que se hizo aquel día dentro de la ley IVE pero aclaró que nunca abandonó sus funciones ni hizo abandona de persona. Y subrayó que eso quedó claro en los registros de salud de ese día.

"Lo primero que nos dice la institución es que enfermería no se puede negar, diciendo que somos objetoras de conciencia porque no somos partícipes. Dicen que colocar una chata mientras la médica hace un aborto no es participar el hecho", señaló aclarando que para ella sí lo es y subrayó: "es mirar cuando otro mata, no quiero ser parte".

La enfermera aseguró que en el servicio de Maternidad de la clínica donde trabaja "todas somos objetoras de consciencia". Es decir, los 11 enfermeros no quiere participar asistiendo a los médicos en la práctica del aborto.

"La ley explica que ante estos casos se deriva o se busca un equipo no objetor... se debería haber conformado hace mucho tiempo eso", destacó.

La enfermera también trabaja en el hospital Marcial Quiroga y ahí sí está conformado el equipo alternativo, con lo cual trabajar ahí no tiene problemas.

"Se está cumpliendo la suspensión de 8 días. Los pasos a seguir es impugnar la suspensión, eso no significa que se me quite los días ni que se haga la devolución del dinero, pero sí se impugna la suspensión y hay que esperar", señaló la enfermera cuya abogada defensora es la doctora Mónica Lobos y cuenta con el asesoramiento legal de ATSA.

Aquel día de septiembre, cuando se hizo la práctica del IVE, estaban de guardia ella y otra enfermera quienes son objetoras de conciencia pero pese a eso tuvieron que actuar. La compañera de Balmaceda tuvo que asistir a la médica sosteniendo la chata donde caían los restos de la práctica médica.

"La abogada nos dejó en claro que no estaba en riesgo de vida la paciente, siempre fue atendida. La ley es muy clara que se debería tener un equipo conformado sino derivarlo. El personal médico está conformado con médicos que no son de guardia de la clínica y que no son objetores, porque los médicos de guardia sí son objetores", aclaró.

Vale destacar que la práctica del IVE es programada y si bien puede surgir alguna urgencia, la mayoría se trabaja con turno para hacer el aborto.

"Estoy muy segura al 100%. No vendería mis valores, no tiene que ver con la religión. Cada uno sabe por qué estudió y para qué estudió. Puedo estar en acuerdo o desacuerdo pero cada uno sabe lo que tiene y no ganas de hacer. A esta altura nadie nos puede obligar que hagamos algo que no queremos", finalizó.