Con el nuevo protocolo de acompañamiento pudieron dar el último adiós a un sanjuanino

miércoles, 2 de septiembre de 2020 08:39

Tras ser aprobado recientemente, San Juan ya aplicó su protocolo de acompañamiento respetuoso y humanitario a pacientes graves por distintas patologías o por coronavirus. Así lo afirmó la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, este miércoles y precisamente detalló que se pudo despedir a un sanjuanino que murió este martes por una enfermedad que no era COVID.

En diálogo con Estación Claridad expresó que "los pedidos se hacen en el Ministerio de Gobierno si viene de otra provincia, con aislamiento por 72 horas y si es de la provincia, en la dirección de cada hospital. En el contexto uno tiene las urgencias y las emergencias. Cuando un paciente está en horas críticas, los familiares saben de la situación previamente. En casos especiales, se va a trabajar puntualmente, ya que tenemos todos situaciones diferentes en el país. No hay colectivos de larga distancia ni aviones y esto hay que trabajarlo previamente. Uno tendrá que ser previsor lamentablemente en ciertas ocasiones. Hay otras que sucedieron y no se pudieron efectivizar".

En ese sentido, manifestó que "hemos tenido como 6 solicitudes y se ha aplicado el protocolo en una persona residente en la provincia, no por Covid, con familiares de la provincia. Hemos tenido pedido de familiares de personas internadas con Covid pero están en aislamiento, y es un poco poner en riesgo la salud de la persona que está en aislamiento".

La ministra Venerando dio precisiones sobre la forma en la que se realiza el acompañamiento. "En el caso que sea presencial estaría imposibilitado el contacto físico si es paciente Covid. Estar cerca es a lo que apunta este protocolo. Y en el caso de un paciente no Covid, el contacto puede ser posible pero no tan estrecho ni efusivo.Solo una persona puede acompañar. No hay visitas hospitalarias en este contexto, ya sea para cualquier tipo de patologías o enfermedades. Con esta medida, lo que se favorece es permitirle al familiar acompañar al paciente y despedirse".

Debido a que este martes murió un hombre de 94 años por coronavirus, la funcionaria sentenció que "la familia del fallecido de ayer no pudo acceder al protocolo porque están en aislamiento. Si hay personas con sintomatologías, es conveniente que no acompañen al paciente grave. Es una cuestión absolutamente sanitaria. Uno también debe ser consciente de lo que pone en riesgo, porque estamos en un área compleja, puntual, donde hay pacientes internados con Covid".

El protocolo

La disposición viene acompañada de un consentimiento que debe ser firmado por el familiar donde indica que ha sido "debidamente infirmado de la situación en la que se encuentra" la persona internada. Además deja en claro que recibió "toda la información y las instrucciones del protocolo establecido para proceder a realizar la visita de acompañamiento, así como las medidas de protección individual a utilizar en la visita, suscribiendo al pie del formulario de uso".

Además el acompañante debe firmar una declaración jurada en donde responda una encuesta sobre la presencia de síntomas compatibles con Covid-19 como son fiebre, tos, dolor corporal, etc). Y debe tener el "compromiso de no abandonar la habitación o recinto asignado durante la visita", de "realizar aislamiento obligatorio una vez culminado el acompañamiento".

Este fin de semana, 3 personas que se encontraban en el área de Terapia Intensiva de Covid, del Hospital Rawson y Marcial Quiroga, murieron tras atravesar la etapa crítica en la soledad y sin familiares cerca.

Según señala el texto del "Protocolo para el acompañamiento de Pacientes en Situación de Últimos Días/Horas de Vida" (SUD), que lleva la firma del gobernador Sergio Uñac, indica que "tanto el paciente como el acompañante pueden recibir atención psicológica durante la visita, si lo desean o es sugerido por criterio médico".

