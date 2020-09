Comercio Preocupación: el SEC no descarta que Falabella pueda cerrar en San Juan pero "más adelante" Mirna Moral señaló que por ahora no será el cierre pero sí podría ser a futuro y detalló que ese escenario se revertiría si la tienda es comprada y mantenida por los nuevos dueños. Luego aclaró que el edificio que tiene la firma chilena es propio no alquilado.