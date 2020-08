"No tiene sentido lo que hablan": rompió el silencio el caucetero estudiado como posible caso 1

sábado, 22 de agosto de 2020 13:10

El pasado miércoles, Salud Pública aisló el Barrio Justo P. Castro I en Caucete tras la confirmación de un caso positivo de coronavirus sin nexo epidemiológico, situación que con el correr de las horas ocasionó la vuelta a Fase I en toda la provincia.

Sin embargo, al momento de analizar los contactos estrechos del primer caso, Salud Pública informó que puso el ojo sobre su hijo, ya que a éste le había dado el hisopado negativo pero el test rápido positivo, lo que abrió la puerta de la posibilidad de que haya tenido el virus y ya se haya recuperado.

En este marco, el hombre habló con Radio Sports de San Juan y dijo que "ni siquiera salí del departamento", en relación al estudio que realiza la cartera conducida por Alejandra Venerando, para tratar de establecer la trazabilidad de los casos.

“Con mi mamá estamos aislados en mi casa porque a mí me dio negativo y a ella le dio positivo. No tiene sentido todo lo que hablan. Yo sólo he salido a comprar comida, pañales para mi mamá y remedios. Ni siquiera salí del departamento. Y acá en el barrio –Justo P. Castro 1, que permanece aislado- todo el mundo sabe que el corralón está cerrado desde diciembre pasado. En cuanto a mi hermana, ella está en Salta. La última vez que vino fue en diciembre y se volvió en febrero”, afirmó el hombre en los micrófonos de la radio.

Respecto al estado de salud de su padre de 74 años, el hombre aseguró que se encuentra internado en terapia intensiva, estable y con respiración artificial. “Mi papá no salía de casa desde hacía 20 días. Él empezó a sentirse enfermo y yo le dije que fuera al médico, pero no quiso. El domingo 9 de agosto le agarra una deshidratación grande llamé al Hospital de Caucete y lo internaron, Lo atendieron y le pusieron oxígeno", señaló y detalló que después de eso le dieron el alta ya que aparentemente sólo se trataba de una gripe.

"Lo llevé a la casa, tuvo una leve mejoría y al viernes de la semana siguiente se descompensó y lo volvieron a internar. Ahí estuvo con suero y recién a las 2 de la mañana le pusieron oxígeno. Fue ahí cuando lo hisoparon”, confirmó.

Al respecto de eso, la Ministra de Salud dijo que "el hijo del primer caso de Caucete fue una de las personas hisopadas como nexo epidemiológico. El resultado de su PCR fue negativo. Pero el test rápido le dio positivo, se evidenció, apareció levemente elevada la inmunoglobulina G. Lo que indica que él tuvo el virus y se curó. Por lo que creemos que podría haber contagiado al paciente que ahora está internado”.