Coronavirus en San Juan: ¿quiénes son los pacientes dados de alta este domingo?

domingo, 16 de agosto de 2020 20:14

Este domingo, en el parte vespertino, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia se confirmó que dos de los tres pacientes con coronavirus que quedaban, finalmente recibieron el alta. Se trata de los casos 19 y 21 quienes obtuvieron dos PCR con resultado negativo y a los que ya se les dio el alta.

El caso 19 fue detectado el 22 de julio pasado. Se trata de un transportista quien había viajado a La Rioja y a Mendoza y fue diagnosticado luego de que se le realizara un test en el Estadio del Bicentenario.

El hombre, en diálogo con Diario La Provincia había asegurado haber seguido el estricto protocolo. "No creía que me fuera a pasar. Llevaba un protocolo muy estricto tanto en el camión como en casa. Cuando llego de viaje, mi esposa hace el protocolo para desinfectarme. Yo también llevo todo los cuidados y lo mismo me pasó. Le puede pasar a cualquiera. Al virus lo podes encontrar en cualquier lado", aseguró en su momento.

"Deduzco que puede ser que me haya contagiado en Mendoza, porque si bien no estaba junto con la gente que me cargaba, por ahí pude haber tocado una baranda o algo donde estaba el virus. Luego me enteré que allá aparecieron casos en el mercado donde cargue", agregó.

El otro paciente dado de alta es el caso 21, se trata de un hombre de 20 años quien había estado en contacto estrecho con el caso 19. El joven había permanecido en aislamiento desde el diagnóstico del otro paciente, también asintomático.

El que resta

La única paciente con el virus activo en San Juan es una mujer de 29 años, quien había sido repatriada desde Buenos Aires. Su caso se dio a conocer hace dos semanas y fue el último hasta el momento.