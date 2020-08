Cinco curiosidades que dejó el paso del Gral. San Martín en San Juan

domingo, 16 de agosto de 2020 18:07

Este lunes la argentina conmemora el paso a la inmortalidad del Gral. San Martín. Durante su gesta libertadora, el por entonces Gobernador Intendente de Cuyo, visitó San Juan en al menos dos ocasiones, el 24 de mayo y el 9 de julio de 1815.

Fue gracias a su presencia que todavía se conserva una construcción previa a la Independencia y en pleno corazón de la Ciudad: la Celda Histórica de San Martín. Las celdas eran las habitaciones en las que dormían los frailes dominicos, pero solo representaban una parte del gran edificio. El Arquitecto Jorge Martín, actual Director de Patrimonio Cultural, Sec. de Cultura, MTyC y Delegado de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, dialogó con Diario La Provincia SJ y dio cuenta de algunos detalles del lugar. "Tanto la celda, como la sala capitular y la galería, son un fragmento del claustro original (patio rodeado de galerías y habitaciones). En la época de San Martín, toda la manzana pertenecía a la orden de los dominicos", explicó Jorge.

Conocé otros cinco secretos que guardan las paredes y los archivos históricos:

1. El templo de Santo Domingo que vemos en la actualidad no es el que conoció el prócer aunque comparte una particularidad. "La que vemos ahora es la tercera Iglesia de Santo Domingo. A la original se entraba por calle Mendoza, recordemos que el predio ocupaba toda la manzana. En 1911 se inauguró una nueva, a la que se ingresaba por (la actual) Libertador y Entre Ríos, pero se dañó en el terremoto de 1944. Finalmente en el 1952 se lleva adelante la construcción del templo que conocemos hoy. Un dato interesante es que ninguno fue terminado completamente. Al anterior le faltaba construir una torre, pero con los daños se decidió demoler todo. La actual iglesia no está finalizada, le falta la terminación de la fachada que ahora es muda, porque estaba planeado una especie de pórtico que está inconcluso".

2. Si no hubiese sido por el paso del Gral., tal vez San Juan no contaría con esta preservación patrimonial. "Si no hubiera sido por la visita de San Martín, capaz que la celda también se hubiese demolido. Todo el claustro de Santo Domingo no se dañó, es muy probable que se hubiese podido preservar más que lo que quedó. Por eso el lugar tiene ese doble valor, porque estuvo San Martín y porque nos permite vivenciar el Santo Domingo de aquella época".

3. Más allá de que lo más conocido sea la celda ya que fue el lugar en donde durmió el Libertador, hay un espacio que tuvo mucha más relevancia en la gesta: la sala capitular. Se encuentra a pocos metros y es en donde se llevaron a cabo las estrategias que determinaron cómo sería la partida de las tropas con el Comandante Cabot. "A diferencia de las celdas, tiene un techo a dos aguas con lo que se llama "par y nudillo". Son dos palos con un travesaño, similar a la habitación del sureste de la Casa de Sarmiento. Esta sala es visitable también".

4. Con el paso del tiempo, los dominicos fueron vendiendo parte del terreno por lo que la "Celda" quedó prácticamente oculta en el centro de otras construcciones. Pero, en los últimos años se trabajó en un proyecto para darle más visibilidad y que no ha podido ser inaugurado por el coronvirus. "En la parte de adelante, por calle Entre Ríos, se expropió ese terreno y se construyó un espacio para la Asociación Sanmartiniana. Aunque la Asociación y la Celda (todavía propiedad de los dominicos) sean lugares separados, se logró una apertura que permitió que incluso desde la calle se pueda ver parte de la Celda. Todavía no se ha hecho una inauguración por el coronavirus, pero las obras ya están ejecutadas y la Asociación ya está en posesión del inmueble", sentenció el Arquitecto.

5. Hace algunos meses, el Archivo General de la Nación compartió una foto inédita tomada en 1897 a un sanjuanino. Según contaron desde la entidad, el hombre quien fue retratado el 9 de julio de ese año es José Vega, un soldado de San Martín al que en ese momento se le calculaban unos 130 años.