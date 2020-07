Se animó a generar un emprendimiento en plena cuarentena y ya sueña con tener su local

miércoles, 22 de julio de 2020 00:00

Empezó como un hobby, como una atracción a partir de la cual se buscó conocer ese gusto por la cerámica. Hoy este arte la envolvió y a partir de las buenas críticas sociales decidió dar un paso más y llevar sus creaciones a la venta junto a su compañera del taller, Mery Robles. María del Valle Bosque emprendió en plena cuarentena su propia empresa a la que llamó Tani, que es su nombre traducido al japonés.

Hoy más de 100 obras están distribuidas en su casa, conservadas cuidadosamente, y solo algunas están expuestas en las redes sociales donde se "abrió una ventana" para que los sanjuaninos conozcan lo que hace. Allí pueden verse cuencos, mates, platos, tazas y tazones de una gran variedad de diseños y colores. Y cada uno es un diseño exclusivo irrepetible y con toques especiales.

"La cerámica tiene eso. Hay tantas cosas nuevas para hacer que te deja libre a la imaginación y no tenes límites", comenzó explicando María del Valle quien empezó a estudiar el manejo de la cerámica en el 2018 en la escuela Vallve. Para poder crecer hizo también cursos paralelos: "Al ver lo que es la cerámica, empecé a estudiar y mientras más me metía en el tema, más me gustaba, más me llamaba la atención y atraía. Realicé talleres y cursos, y eso me llevó a buscar querer hacer más y ahora hago torno".

Trabajar la cerámica lo define como "muy desestresante" y confiesa que le "encanta", más que nada cuando ve el resultado de las obras. Ella es la primera "enamorada" de las obras y cuando son expuestas en las redes, esa atracción se genera en los seguidores.

Todos sus productos son 100% utilizables en microhondas y sus colores los genera con una variada paleta de esmaltes, algunos de los cuales tienen efectos para ser diferentes.

"Elegí este momento en el que estamos viviendo para lanzar mi emprendimiento porque a través de la cerámica me pude expresar. Era una forma de canalizar todo lo que estaba sintiendo por lo de la cuarentena y uní la situación con lo que me apasiona hacer. Quiero que la gente vea y conozca todo lo que se puede hacer además de disfrutarla", finalizó.

Ahora su sueño es poder crecer con la venta on line y poder tener su propio local. Mientras, prepara productos especiales para niños como tazas personalizadas con dibujos infantiles y platos apuntando a la pronta llegada del Día del Niño.

El catálogo de productos pueden verlo en facebook o instagram como @taniceramica. Vías de contacto: 2645838105, 2644672152 o mail al taniceramica@gmail.com.