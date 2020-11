Silvina, la sanjuanina "atrapada" por la majestuosidad del eclipse de Sol

miércoles, 25 de noviembre de 2020 12:09

A Silvina Luna Manrique le apasiona la astronomía. Se capacita permanentemente, contacta con astrónomos destacados, organiza talleres virtuales y gracias a las flexibilizaciones de la cuarentena, ahora encara visitas guiadas para observar el generoso cielo sanjuanino. El vivir en un punto privilegiado el eclipse total de Sol del año pasado, quería viajar al Sur del país para observar el próximo que tendrá lugar el 14 de diciembre pero la pandemia cambió sus planes. No obstante, su trabajo sigue en ascenso y su expectativa, también.

"Los planes eran viajar hasta Córdoba y de allí, partir con un grupo de aficionados de Villa María hasta Bahía Creek, cerca de Las Grutas, en Río Negro y quedarnos en un camping. Pero vino la pandemia, la incertidumbre que nos generó mucha angustia y ansiedad. Como la situación se complica para ingresar a San Juan por el requisito del PCR, lamentablemente estamos lejos de poder ir", destacó Silvina a Diario La Provincia SJ, en una pausa en sus actividades relacionadas a la astronomía que realiza los fines de semana.

"Los que vivimos el del año pasado, pretendíamos disfrutar el eclipse total este año por 2 minutos y 10 segundos. Pero lo viviremos parcial, desde San Juan. Mientras más al Sur podamos ir, mejor para la observación. Casi al límite con Mendoza hay una parcialidad entre el 50 al 60%; esa una posibilidad. Sin embargo, desde cualquier punto de San Juan podremos verlo. Desde San Juan me han consultado bastante y estuve dando charlas a través de mis talleres virtuales. La gente, después del 2 de julio del año pasado, tiene más interés y también más conciencia acerca de cómo observar el Sol", destacó.

Ella, si bien ha realizado observaciones desde hace tiempo, se reconoce "enamorada" de los eclipses solares. "De chica, me llamaban la atención los eclipses de Luna. Hace dos años descubrí más los eclipses de Sol, investigué y me entusiasmé. Vi el eclipse en plena franja y fue un antes y un después para mí. Se hizo de noche, pudimos ver las estrellas y los planetas y me dije: “no puede ser”. Lloré por 40 minutos de la emoción. Los extranjeros con los que compartí ese momento me abrazaban y me preguntaban: "cómo te fue, cómo lo viste" y "¿es tu primer eclipse?" Era el primero total, he observado anulares, parciales pero como ese, ninguno. Significa mucho porque es tan mágico, todas las personas deberían experimentarlo una vez en la vida".

Acerca de la promoción del próximo fenómeno, Silvina destacó que la pandemia lo ha opacado en nuestro país. "El año pasado, estuve en la Feria Internacional del Turismo (FIT) y allí, el Gobierno de Río Negro presentó el eclipse. Pero con la pandemia, frenaron todo tipo de promoción y campaña de difusión y recién ahora se están moviendo".

Silvina relacionó su vocación por el turismo con la astronomía.

Para el gran día, ella está prácticamente lista. "Tengo mi telescopio y mi cámara de fotos réflex y ambos equipos cuentan con filtros que son especiales para estos acontecimientos. La idea es poder fotografiar la parcialidad con la cámara y con el telescopio. Me voy a alternar entre ambos". Una de sus fotos más preciadas.

A los sanjuaninos, les sugiere que busquen sus lentes especiales del año pasado para hacer la observación y que no miren al Sol directamente. Además, quienes quieran pueden conocer junto a ella mucho más del tema. "En esta pandemia, intento quedarme con lo bueno: pude realizar los talleres virtuales, compartir mis conocimientos y pude invitar a varios astrónomos que son realmente excelentes profesionales y personas que me han dado una mano. La gente tuvo gran aceptación de las propuestas: he dado talleres de nivel 1 y 2 y ahora me piden el 3. Con el turismo interno, realizamos excursiones para que conozcan el cielo de San Juan. Tenemos oportunidades imperdibles para hacer astroturismo", señaló.

Para conocer más sobre sus propuestas, se puede enviar mensaje al 264-6255007.-